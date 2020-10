Treant schaalt reguliere zorg af vanwege tweede coronagolf: Refaja Stadskanaal tijdelijk dagziekenhuis

STADSKANAAL – De verspreiding van het coronavirus gaat snel, met name in Zuidoost-Drenthe is sprake van een infectiehaard. Om voldoende ruimte te creëren voor de zorg van coronapatiënten en de druk op zorgmedewerkers te verminderen, stopt Treant per 12 oktober a.s. tijdelijk met niet-spoedeisende operaties op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.



Infectiehaard in de regio

Op dit moment zijn binnen Treant op ziekenhuislocatie Scheper en in woonzorgcentra ruim 50 patiënten opgenomen die verdacht worden van of vastgesteld COVID hebben. Nog eens bijna 20 coronapatiënten zijn na eerste opvang overgeplaatst naar ziekenhuizen in de regio. Door patiënten te verdelen, kunnen alle ziekenhuizen zolang mogelijk zoveel mogelijk reguliere zorg blijven verlenen.



‘Vrijdagavond moest de Spoedeisende Hulp van ziekenhuislocatie Scheper noodgedwongen enkele uren sluiten voor niet-levensbedreigende situaties, vanwege de grote toestroom van coronapatiënten.We zien dat onze medewerkers nogmaals zwaar op de proef gesteld worden om de zorg te blijven bieden aan degenen die dat nodig hebben,’ zegt Refik Kaplan, lid raad van bestuur van Treant Zorggroep. ‘Anders dan tijdens de eerste golf is onze regio nu zelf een infectiehaard. Dit betekent dat er veel meer coronabesmettingen zijn in ons verzorgingsgebied; ook onder onze medewerkers. Daarbij komt dat coronapatiënten tot wel twee keer intensievere zorg nodig hebben.



Door de niet-levensbedreigende reguliere zorg op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal af te schalen en verplegend personeel in te zetten in Emmen voor acute en coronazorg, hopen we de overbelasting van het verplegend personeel binnen de perken te houden. We doen een beroep op alle inwoners van Drenthe en Zuidoost-Groningen om zich te houden aan de coronamaatregelen, zodat de toename van ziekte niet doorzet. We bereiden ons voor op verdere afschaling van zorg.’



Prioriteit bij diagnostiek en behandeling levensbedreigende aandoeningen

Treant verleent de acute en complexe zorg, inclusief coronazorg, in Emmen, zodat de geplande en poliklinische zorg zoveel mogelijk kan doorgaan in Hoogeveen en Stadskanaal. Voor Stadskanaal is nu besloten 4 OK’s te sluiten, waarmee ziekenhuislocatie Refaja tijdelijk als dagziekenhuis functioneert. Alle poliklinische en oncologische zorg kan door blijven gaan in het Refaja.



De niet-spoedeisende ingrepen en operaties die gepland staan in Stadskanaal worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld. In het Refaja blijven poliklinieken, diagnostische afdelingen (laboratorium, radiologie, scopie-afdeling), beschouwende dagbehandeling (chemo- en infuustherapie) en poliklinische OK open. De basisspoedpost en Cardiac Triage Unit zijn open van 8.00 tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

Hiermee legt Treant prioriteit bij de diagnostiek en behandeling van levensbedreigende aandoeningen.



Basisspoedposten blijven open

Al eerder besloot Treant binnen ziekenhuislocatie Scheper om zorg te herschikken en zo verpleegkundig personeel vrij te spelen. Ook werden de basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal in de weekenden gesloten, om te voorkomen dat de zorgmedewerkers vanwege hoge werkdruk uitvallen. De basisspoedpost in Hoogeveen blijft vooralsnog geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.

Ingezonden