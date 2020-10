Vlag van Westerwolde wappert bij gemeentehuis Wedde

WEDDE – Bij het gemeentehuis in Wedde wappert de vlag van Westerwolde.

De vlag van Westerwolde is de officiële gemeentevlag van de gemeente Westerwolde. De vlag is net als de vlaggen van Pekela en Loppersum afgeleid van het bijbehorende gemeentewapen. De Hoge Raad van Adel had twee ontwerpen gemaakt, waaruit de gemeenteraad in februari dit jaar een keuze kon maken.

De Westerwolder vlag is gevierendeeld en bestaat uit twee gele en twee blauwe vlakken. De gele kleur komt terug als achtergrondkleur in het bijbehorende gemeentewapen. Blauw wordt daarin gebruikt voor de silhouet van een klooster. Linksboven in de vlag is een korenschoof te zien. Dit is een eeuwenoud element welke dateert uit de 14e eeuw. De korenschoof symboliseert de agrarische sector binnen de gemeente.