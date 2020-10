Knoalsters aangehouden op verdenking van brandstichting in shoarmazaak Nieuw-Buinen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 11 oktober 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

FRIS EN WISSELVALLIG

Het is een frisse en wisselvallige dag met af en toe heldere opklaringen maar ook veel bewolking, en soms vallen er een paar buien. Daarbij is kans op hagel, onweer is ook mogelijk. De wind is meestal matig uit het westen tot noordwesten, maar in een bui is er kans op windvlagen. De maximumtemperatuur is 12 a 13 graden, maar in een bui is het 9 tot 10 graden.

Ook vanavond en vannacht vallen er nog enkele lokale buien en is het wisselend bewolkt. Minimumtemperatuur vannacht rond 6 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Morgen valt er ’s ochtends misschien een bui maar verder is het droog met opklaringen en een zwakke tot matige westenwind. Maximum ook morgen van 12 of 13 graden. Dinsdag is er kans op wat lichte regen maar daarna is het overwegend droog met af en toe zon maar ook een vrij koude noordoostenwind.