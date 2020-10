Westerwolde bindt Protos aan de zegekar

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd met twee gezichten bond Westerwolde zondagmiddag Protos uit Steenwijksmoer aan de welbekende zegekar. Was de eerste helft van dit duel nog het bekijken waard, de tweede helft kende nagenoeg geen hoogtepunten. Uiteindelijk was het uitblinker Kevin v.d. Laan die aan het eind van het eerste bedrijf met een wonderschoon doelpunt de 2 – 1 als eindstand in het voordeel van de Vlagtwedders op het scorebord liet aantekenen. Jammer was het dat rechtervleugelverdediger Mark Geukes van Westerwolde direct daarna na een ongelukkige botsing met teamgenoot Frank Riks waarschijnlijk met een kwetsuur aan het sleutelbeen voor medisch onderzoek het sportpark moest verlaten.



In de stromende regen begon Westerwolde erg ongelukkig aan de wedstrijd. Al in de derde minuut liet de deze middag – bij afwezigheid van de geschorste Rudolf Riks – als captain opererende Merill Wakker in het eigen strafschopgebied vanuit een corner van Protos de bal onder zijn voet doorrollen. Voor aanvoerder Bram Mittendorff van Protos was het daarna een koud kunstje het leer achter keeper Rudie Bergman te schuiven: 0 – 1. Westerwolde zat niet bij de pakken neer en ging uit alle macht op zoek naar de gelijkmaker. In de 15e minuut pakte doelman Tim Bakker van Protos een al dan niet bewuste terugspeelbal op ongeveer zeven meter van zijn eigen doel in de handen. Arbiter Nigro uit Assen was gedecideerd en kende Westerwolde een indirecte vrije trap toe. Protos posteerde zich met man en macht op de doellijn, maar toch wist Arjen Heidekamp een gaatje in de muur van de Steenwijksmoerders te vinden en knalde op aangeven van Merill Wakker de 1 – 1 binnen. Hierna golfde het spel lang op en neer, maar tot echte doelkansen leidde dit niet. Totdat in de 44e minuut Kevin v.d. Laan na een voorzet vanaf de rechterkant met een heerlijke krulbal de iets te ver voor zijn doel staande Bakker verschalkte. Direct na de behandeling van de hierboven gememoreerde blessure van Mark Geukes besloot Nigro, die totaal twee gele kaarten voor Protos nodig had om het spel in goede banen te leiden, spelers en begeleiders naar de thee te sturen.



Was de eerste helft dus nog de moeite van het bekijken waard, de tweede helft viel er voor de spaarzame, met toestemming aanwezige aanhang van beide ploegen, niet veel meer te genieten. De verkregen tussenstand en de daarmee gepaard gaande spanning vergoedde echter veel. Misschien dat het thuispubliek via de georganiseerde livestream toch nog een aangenaam voetbalmiddagje heeft beleefd. Zo was ook online te zien dat Protos nadrukkelijk probeerde de gelijkmaker te forceren, maar daarbij geen geluk kende of keeper Bergman op haar weg vond. Via razendsnelle counters probeerde Westerwolde de verdediging van de bezoekers onder druk te zetten, maar de gecreëerde kansen werden op een minder goede manier uitgespeeld. Verder dan een bal op de lat van Joan Solano kwamen de elf van Richard Streuding dan ook niet. Uiteraard werd de overwinning na het laatste fluitsignaal uitbundig gevierd, waarbij ook de zich gedurende de gehele wedstrijd keurig verscholen houdende, luid aanmoedigende kleine supportersschare werd betrokken. Van de kant van Westerwolde was het verder goed te constateren dat Thorben Hulsman een prima invalbeurt beleefde als rechtsback en dat Peter Beens en Henri Boekelo na hun schorsing vanuit het afgebroken seizoen 2019 / 2020 weer verdienstelijk aansloten bij de selectie.



Westerwolde kent nu met zeven punten uit vier wedstrijden een behoorlijk goede competitiestart. Met bij vlagen prima spel weten de Vlagtwedders tot nu iedere tegenstander op een goede manier partij te geven en als deze lijn doorgetrokken wordt, dan moet het aan het eind van het seizoen mogelijk zijn in de eindstand daar te staan waar menigeen bij de start van de competitie voor tekende. Volgende week kan de voortvarende start hopelijk een vervolg worden gegeven in Ter Apel. Daar maakt de plaatselijke FC haar opwachting. Voor Westerwolde kan het snel beter gaan dan vorig seizoen; toen gingen de Vlagtwedders in Ter Apel met een 7 – 0 nederlaag de figuurlijke bietenbrug op.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – (46e min. Thorben Hulsman) – Frank Riks – Elroy v.d. West – Peter Beens (65e min. Henri Boekelo) – Arjen Heidekamp – Merill Wakker (C) – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan – Brian Kuiper – Joan Solano (88e min. Ben Ophof)



Scheidsrechter: dhr. W. Nigro

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 15

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing, klik HIER voor meer foto’s