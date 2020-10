Aannemer Oosterhuis plaatst twee bodemvallen bij Veele

WESTERWOLDE, VEELE – Aannemer Oosterhuis is bezig in de buurt van Oud Veele twee bodemvallen te plaatsen.

Aannemer Oosterhuis rondt de werkzaamheden in Westerwolde af. Het ziet er naar uit dat eind dit jaar de werkzaamheden rondom de Ruiten Aa afgerond zijn, al moet er nog wel wat afrondings- en herstelwerk gedaan worden.

Aannemer Oosterhuis is bezig met de afwerking in het gebied. Her en der wordt nog een bult zand weggehaald en overig materiaal wordt opgeruimd zodat het werkterrein netjes achtergelaten kan worden. Dit najaar wordt beplanting aangebracht op de esranden en op diverse andere plekken. Ook worden er nog verschillende onderhouds- en voetgangersbruggen geplaatst in Ter Borg. Deze houten bruggen zijn gemaakt bij Wedeka in Ter Apel en worden ook door hen geplaatst.

De Ruiten Aa is in oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij die aanpassing zijn een paar innovatieve bouwwerken aangebracht. Eén daarvan is de debietgoot. In deze goot wordt de stroomsnelheid van de Ruiten Aa gemeten met geluidsensoren. Met deze gegevens bepalen we waar het water langs afgevoerd wordt, om het gebied te voorzien van water én daarbij wateroverlast te voorkomen.

Hoe dan?

Je staat er niet bij stil, maar waterbeheer betekent grotendeels het geleiden of sturen van water. Via een stelsel van watergangen wordt het water verdeeld. In droge, maar ook in natte tijden. Zo lieten we in het verleden een deel van het water uit de Ruiten Aa via een inlaat richting Smeerling lopen. Terwijl de rest van het water via Veelerveen naar het Noorden werd afgevoerd. De waterafvoeren werden eenvoudig gemeten bij de stuw aan de Renneborgerweg, om zo de verdeling te bepalen.

En nu?

Nu de loop van de Ruiten Aa is veranderd en de stuwen vervangen zijn door vispasseerbare schotten, moest voor de meting een andere oplossing bedacht worden. Er is een meetgoot aangelegd: een kuip van beton, met daaraan een aantal sensoren. Die sensoren sturen ultrasoon geluid uit dat door andere sensoren opgevangen wordt. Door te meten hoe lang het geluid erover doet om bij de andere sensor te komen kan de stroomsnelheid van het water worden berekend. Zo weten we om welke hoeveelheden het gaat en hoe het water verdeeld moeten worden. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Stuwen vervangen voor bodemvallen

Stuwen zijn hoog en daardoor een obstakel voor vissen. Dit zorgt ervoor dat vissen niet verder kunnen zwemmen en tussen twee stuwen blijven. Bodemvallen zijn minder hoog en hebben voor de grondvissen een opening waardoor ze nu wel verder kunnen zwemmen. Hierdoor vergroten we het leefgebied voor vissen en herstellen we de mogelijkheid voor trekvissen om landinwaarts te zwemmen. Het gevolg van het plaatsen van bodemvallen is dat er weer een stromende beek is ontstaan. De stroming is afhankelijk van het seizoen. De stroming is heviger in natte perioden en minder hevig in droge perioden. Een ‘tijdelijke’ bodemval zonder bodemgat voor de bodemvissen bij Oud Veele wordt nu vervangen voor twee nieuwe kano passeerbare bodemvallen. (zie foto’s)

Bron: Prolander

Foto’s: Mazzelmoaze