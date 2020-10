GroenLinks Eemsdelta: In elk dorp een deelauto!

APPINGEDAM, DELFZIJL, LOPPERSUM – Met de oprichting van coöperatie Deelslee is er in de gemeente Loppersum een belangrijke stap gezet om alle inwoners in dorpen weer kansen te geven op werk, sociaal contact en welzijn. De coöperatie, opgericht door enthousiast kernteam vanuit diverse zorg- en energiecoöperaties en vereniging dorpsbelangen zorgt voor binding en draagvlak. Met de herindeling van de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl zou Deelslee met spoed moeten worden uitgebreid naar de gehele nieuwe gemeente Eemsdelta, aldus GroenLinks Eemsdelta.

“Bereikbaarheid en duurzaamheid gaan hand in hand bij deelauto’s. Met het plaatsen van een elektrische deelauto in een dorp of wijk kunnen bewoners eenvoudiger naar de dokter, even een boodschap doen of op bezoek gaan – ook voor mensen die slecht ter been zijn.” Zegt Dirk van Impe, kandidaat-raadslid GroenLinks Eemsdelta. “Ervaringen elders leren ook dat bij de beschikbaarheid van een deelauto in de buurt een tweede auto helemaal niet nodig blijkt of zelfs de deur uit kan. Door de promotie worden mensen ook bewuster van de vaste kosten van een eigen auto. Het is net als bij zonnepanelen, men wordt zuiniger, in dit geval op de kilometers ”

Om bij te dragen aan de zichtbaarheid van Deelslee zal GroenLinks Eemsdelta het werkbezoek dat Liesbeth van Tongeren (oud-Kamerlid op dossier gaswinning) op zaterdag 17 oktober brengt aan Appingedam, Loppersum en Delfzijl afleggen in een Deelslee.

GroenLinks Eemsdelta wil dat de rol van de gemeente Loppersum na de herindeling op 1 januari 2021 overgaat op de Gemeente Eemsdelta en dat Deelslee zo snel mogelijk wordt uitgebreid naar de gehele nieuwe gemeente zodat ook inwoners van Delfzijl en Appingedam kunnen profiteren van duurzaam deelvervoer.

