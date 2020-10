Poliklinische apotheek UMCG heeft een nieuwe locatie, naam én robot

GRONINGEN – Apotheek de Sprong barstte uit haar voegen, maar zit vanaf vandaag op Fonteinstraat 19 in een gloednieuw ruim gebouw. De apotheek biedt meer privacy, heeft een mooie wachtkamer én meer balies. Ook is de naam veranderd in Poliklinische Apotheek UMCG. En alsof dat nog niet genoeg is: ze hebben ook een nieuwe robot!

Op de oude locatie in de ontvangsthal had de apotheek maar zes balies waardoor patiënten soms lang moesten wachten. De apotheek heeft nu elf balies, maar kan die helaas nog niet allemaal meteen gebruiken. “We zijn extra personeel aan het werven en het inwerken kost tijd want dit werk is complex”, legt apotheker Trea Keizer uit. “Maar we hopen dat de robot de wachttijd ook wat verkort.”



De robot neemt onder meer de apothekersassistenten werk uit handen. Ze hoeven niet meer achter de balie vandaan te lopen om medicijnen te pakken en dat scheelt tijd. Ze typen een recept in, de robot pakt de medicijnen, plakt de etiketten op de doosjes en geeft de medicatie af bij de juiste balie.

Door heel Nederland

De apotheek bestaat vijftien jaar en is enorm gegroeid. “Sinds 2012 mogen gewone apotheken geen specialistische geneesmiddelen meer verstrekken. Grote groepen patiënten zijn daarvoor afhankelijk van ons”, vertelt Trea. “Wij leveren bijvoorbeeld alle medicatie aan kankerpatiënten en voor longtransplantatiepatiënten verzorgen wij alle medicatie die ze het eerste jaar na hun transplantatie nodig hebben. Per maand versturen we 1600 tot 1700 pakketten, door heel Nederland. Daarnaast komen er per week ongeveer 800 patiënten aan de balie.”

Nieuwe naam

Op het nieuwe gebouw prijkt ook een nieuwe naam. Trea vertelt waarom. “Door de naam De Sprong dachten veel mensen dat we niet bij het UMCG horen, maar een externe apotheek zijn. Dat leidde wel eens tot misverstanden. Omdat we vaak moesten uitleggen hoe het zit, wilden we onze naam veranderen. De verhuizing was daar een mooi moment voor.”

Bron: UMCG