Rabobank ging online verbinden in de Week van de Coöperatie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 12 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DAG

Het wordt een rustig dagje vandaag want veel wind is er niet: vanochtend windkracht 1 tot 3 uit het noordwesten en vanmiddag windkracht 2 tot 3 uit het westen tot zuidwesten. Er is zowel vanochtend als vanmiddag kans op een kleine bui maar dat is geen vergelijk met gisteren, en regelmatig is er ook wat zon. De temperatuur stijgt vanmiddag tot rond de 13 graden.

Vanavond en vannacht is er een zwakke zuidenwind en is het droog met minimum rond 7 graden, wel is er dan veel bewolking en mogelijk ook mist. Morgen is een droge dag waarop de zon af en toe tevoorschijn komt, maximum ook morgen ca 13 graden.

Na morgen is er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Dat geeft woensdag wellicht enige regen en dan is er veel bewolking, vanaf donderdag is het overwegend droog met zonnige perioden. Het wordt met die wind wel vrij koud met maxima rond 11 graden.