Tilleke Oomen publiceert boek: ‘Naar eer en geweten’

GRONINGEN – Wat zou jij doen als je gescheiden zou worden van je kind? Is Nederland wel de (behulpzame) rechtstaat die we denken te zijn? En wat heb jij over voor je kinderen?



Tilleke Oomen (1956) is geboren en getogen in de Randstad, maar al vijfentwintig jaar woonachtig in en verknocht aan Groningen. Naast haar werk als psychiatrisch verpleegkundige deed zij de lerarenopleiding Nederlands en specialiseerde zij zich in Nederlands als tweede taal. Zo kwam ze bij Humanitas terecht, waar ze al sinds jaar en dag werkt als taalcoach. Hier ontmoette ze Karim. Zijn verhaal raakte haar zo, dat ze besloot dit te vertellen in haar debuut ‘Naar eer en geweten’

‘Naar eer en geweten’ is een schokkend verhaal over sluwe wereldpolitiek, falende rechtssystemen, menselijke fouten en heldenmoed. Dit waargebeurde verhaal gaat over Karim, een Nederlander van Iraanse afkomst. Karim verblijft met zijn gezin bij de Mujahedin in Irak wanneer hij van zijn zoon Boran gescheiden wordt. Karim zet alles op alles om te vluchten en zijn zoon terug te vinden…

Na een jarenlange verzetsstrijd tegen verschillende Iraanse regimes en de Mujahedin, arriveert Karim zonder Boran in Nederland. Hij is ervan overtuigd dat een rechtstaat als Nederland hem kan helpen om zijn zoon terug te krijgen, maar dat valt tegen. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd en wordt zelfs beschuldigd van kidnapping, om vervolgens gevangengenomen en veroordeeld te worden.

Maar Karim geeft niet op.

Het boek is vandaag uitgegeven door uitgeverij Palmslag, ISBN: 9789493059634.

Ingezonden