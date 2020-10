Vier de Herfstvakantie in De Klinker!

WINSCHOTEN – Van 10 t/m 18 oktober is het herfstvakantie en we nodigen je uit om dit in De Klinker te vieren. Er is elke dag wel iets te doen in het Cultuurhuis. Zo draait er dagelijks een (kinder)film en zijn er leuke voorstellingen te zien. Natuurlijk houden we ons aan de coronamaatregelen, om het bezoek zo veilig mogelijk te maken.

Films

In de herfstvakantie kun je o.a. genieten van Bigfoot Family. Een gloednieuwe animatiefilm voor het hele gezin. Het is een spannende film waarin Adam met zijn moeder, de ondernemende wasbeer Trapper en de onhandige beer Wilbur zijn vader gaat redden in het Hoge Noorden. Daarnaast draait ook de vrolijke en stoere animatiefilm 100% Wolf in De Klinker. Deze is van dinsdag t/m vrijdag dagelijks te zien. Voor volwassenen staat de film Tenet op de planning. Een spannende actiefilm van de regisseur van Inception. Ben je iets romantischer ingesteld, dan ga je naar The Secret: dare to dream. Er zijn nog veel meer films, kijk voor de agenda op www.indeklinker.nl/films.

Voorstellingen

Naast al die leuke films staan er ook mooie voorstellingen geprogrammeerd. Zo kun je op zaterdagavond 17 oktober in het Theatercafé genieten van Robert Jay Acoustic. Toegang is gratis, maar als je verzekerd wilt zijn van een plekje, reserveer dan via horeca@indeklinker.nl. Op vrijdag 16 oktober gaat Brandweerman Sam op zoek naar de Verloren Piratenschat. Een spannende voorstelling voor kinderen. Het gaat om de laatste kaarten, dus wacht niet te lang met boeken.

Ingezonden