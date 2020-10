Afeer slaat eerste paal voor uitbreiding huisvesting

WINSCHOTEN – Aan de Romijnweg in Winschoten heeft werk- en leerbedrijf Afeer vandaag de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van haar productielocatie. Daarmee is ook een startsein gegeven voor de modernisering en verduurzaming van de huisvesting van Afeer.



Minder locaties, meer specialisatie

Hoewel de eerste paal het begin betekent van de bouwwerkzaamheden aan de Romijnweg in Winschoten, is er een breed onderzoek over de huisvesting van Afeer aan vooraf gegaan. Directeur Johan van Dam: “Het werd hoog tijd om onze huisvesting te moderniseren en te verduurzamen. We hadden behoorlijk wat panden in gebruik, op verschillende locaties. Er is een keuze gemaakt om met een kleiner aantal panden verder te gaan en die geschikt te maken voor de activiteiten voor onze doelgroep. Door een

aantal huurpanden af te stoten, kunnen we die modernisering nu zelf financieren.”

De uitbreiding van het bedrijfspand aan de Romijnweg zal worden gebruikt voor het produceren en verpakken van voedsel. Dat is een specialistische activiteit waarvoor Afeer sinds twee jaar een certificering heeft (FSSC 22000). Er is veel vraag naar extra inpakcapaciteit van voedsel. Met de uitbreiding verwacht Afeer beter te kunnen voldoen aan die vraag. De uitbreiding van de productielocatie aan de Romijnweg in Winschoten is

gegund aan Hesco uit Stadskanaal.



Investeren in duurzaamheid

Naast uitbreiden aan de Romijnweg, gaat Afeer ook flink aan de Winschoter Hogebrug verbouwen. Een aantal panden die daar staan op het terrein van de oude steenfabriek zullen worden gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor nieuwe en bestaande activiteiten. Een groot project daarbij is bijvoorbeeld het verwijderen van asbest en het aanbrengen van isolatie. Het is de bedoeling dat Afeer over een aantal jaren ook haar eigen elektriciteit opwekt. Dat kan door bijvoorbeeld de daken te bekleden met zonnepanelen.



Over Afeer

Afeer is het werk- en leerbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Afeer helpt werkzoekenden die zelf moeilijk of niet aan een baan kunnen komen. Bij Afeer werken dagelijks 900 mensen met een arbeidsbeperking en worden 1500 werkzoekenden naar een betaalde baan begeleid.

Ingezonden door Jurrie Nieboer, communicatieadviseur Afeer

Foto’s: Afeer