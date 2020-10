Brandweer Groningen zoekt in de hele regio nieuwe brandweervrijwilligers

GRONINGEN – Brandweer Groningen start vandaag -13 oktober 2020- een regionale wervingscampagne om tenminste veertig tot zestig nieuwe brandweervrijwilligers aan te trekken. Dit aantal is nodig omdat door corona, het afgelopen half jaar geen nieuwe vrijwilligers zijn binnengehaald. De campagne wordt door de hele provincie tegelijkertijd uitgevoerd om zo nieuwe brandweermensen aan te trekken.

Op dit moment werken er 736 brandweervrijwilligers in de regio Groningen. Door natuurlijk verloop stopt jaarlijks 7% van de vrijwilligers, daarom werft brandweer Groningen continue nieuwe mensen. Eerder dit jaar konden de normale wervingscampagnes niet plaatsvinden, daarom is besloten om de krachten te bundelen en een grootste wervingscampagne te lanceren.

Help jij ons helpen!

Wees net als Jannet, Hassan en Sven. Naast hun gewone baan als verpleegkundige, installateur en informatiemanager zijn ze actief bij de brandweer in onze provincie. Ze willen iets betekenen in en voor hun omgeving en zijn daarom bij de brandweer gegaan. Het drietal staat centraal in de campagne om vrijwilligers te werven omdat we willen laten zien dat welke baan je ook hebt, of je nu man of vrouw bent, je altijd welkom bent om aan te haken.

Wie zoeken we nu precies?

We zijn op zoek naar nuchtere en praktische mensen met een hulpverlenershart, die deel uit willen maken van een hecht team. Want hulpverlenen doe je samen! Belangrijk is dat je woonachtig bent in de buurt van een post. Werk je in ploegendienst, parttime of ben je overdag beschikbaar? Dan komen we graag met je in gesprek. Heb je geen brandweerervaring? Geen probleem, want de brandweer verzorgt je opleiding.

Groot bereik campagne

De regionale campagne bestaat uit advertenties in lokale kranten, berichten via social media en een radiocommercial.Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zal naast de regionale wervingscampagne ook door de posten zelf in hun eigen gebied via een lokale campagne geworven worden. Daarin staat een vrijwilliger uit die regio centraal. De post in Veendam heeft een paar weken geleden al een campagne gehouden en heeft met succes nieuwe vrijwilligers binnengehaald.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.wordbrandweervrijwilliger.nl. Geïnteresseerden kunnen zich ook via de website aanmelden. Daarna krijgen ze bericht van de betreffende post om kennis te komen maken en krijgen ze informatie over het brandweervak en het reilen en zeilen bij de post. De campagne loopt tot en met 3 november.

Ingezonden door Brandweer Groningen