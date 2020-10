Campagne “Heel Noord-Nederland Recyclet” van start!

REGIO – Maandag 12 oktober is tijdens de Nationale Recycleweek het startsein gegeven voor de campagne “Heel Noord-Nederland Recyclet”. De opening vond plaats op het afvalbrengstation waar het goede doel, Stichting Lutje Geluk de eerste afgedankte elektrische apparaten in ontvangst heeft genomen. Door de aangescherpte corona maatregelen kon er dit jaar geen feestelijke opening plaatsvinden met alle deelnemende gemeenten.



Heel Noord-Nederland Recyclet!

Een kapot tosti apparaat, een oude telefoon, een cd speler die je niet meer gebruikt. Iedereen heeft wel ergens in huis, op zolder of in de schuur oude of kapotte elektrische apparaten liggen. Maar wat moet je met deze oude en kapotte apparaten doen?



Elektronisch afval zijn alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten met een batterij of stekker. Het is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Afgelopen jaar produceerden we in Nederland 166 miljoen kilo aan elektronisch afval. Dit komt omdat we steeds sneller afstand doen van onze elektrische en elektronische apparaten.



Wat te doen met je oude en kapotte apparaten?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten kun je het gehele jaar door gratis inleveren op de milieustraat of op het afvalbrengstation in de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat deze apparaten op de juiste wijze gerecycled worden. Toch verdwijnen er jaarlijks nog duizenden kilo’s

elektrische en elektronische apparaten in het huisvuil.



Deze week is het de Nationale Recycleweek en besteden gemeenten in Noord-Nederland aandacht aan de inzameling en verwerking van elektronisch afval. De opbrengst van het ingezamelde elektronisch afval wordt deze week in de provincie Groningen geschonken aan de Stichting “Lutje Geluk” zij organiseren uitjes voor gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen.



Waarom is een juiste inzameling en verwerking zo belangrijk?

Het is belangrijk dat elektronisch afval op de juiste wijze wordt ingezameld en gerecycled omdat deze apparaten veel waardevolle en schaarse grondstoffen bevatten. Deze grondstoffen worden nu grotendeels uit de natuur gehaald. Maar het winnen van deze grondstoffen gaat niet zonder risico’s. In veel gebieden is sprake van kinderarbeid en geweld. Daarnaast zijn deze grondstoffen zeer schaars en raken de komende jaren op. Het hergebruiken van deze grondstoffen is dus écht heel belangrijk.



De afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit Noord-Nederland worden bij Virol in Scheemda op een duurzame en verantwoorde manier gesorteerd en verwerkt. Dit wordt gedaan door mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Langdurig werklozen, vroeg schoolverlaters en inburgeraars worden middels het recycleproces opgeleid naar een betaalde baan. Door uw afgedankte apparaten in te leveren zorgt u dus ook voor extra werkgelegenheid in het Noorden van Nederland.



Kom in actie!

Lever deze actieweek je apparaten in op de milieustraat of het afvalbrengstation in jouw gemeente!



Initiatief

Dit is een initiatief van Virol, Weee Nederland en de deelnemende gemeenten uit Noord-Nederland.

