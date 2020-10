Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 13 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DROOG MAAR FRIS

Wij hebben vandaag een droge dag en het is best vriendelijk weer met vrij veel wolkenvelden, waar de zon ook af en toe bij komt. De wind is wat gedraaid en waait uit zuid tot zuidoost maar, later uit zuidoost tot oost. De maximumtemperatuur is 13 graden.

Vanavond draait de wind verder door naar het noordoosten en er blijven enkele opklaringen. Maar morgen is het overwegend bewolkt en mogelijk valt er dan wat lichte regen. De minimumtemperatuur voor vannacht is 6 graden, de maximumtemperatuur voor morgen is opnieuw 12 á 13 graden.

Donderdag is er ook vrij veel bewolking maar het is droog, vrijdag en het volgende weekend is er meer zon en is er minder wind. De middagtemperatuur is dan 11 á 12 graden, de minimumtemperatuur ongeveer 4 graden.