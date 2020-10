Leontien van Moorsel haalt verhalen op in Groningen tijdens 12 provinciën fietstocht

STADSKANAAL, EMMEN – Voormalig profwielrenster Leontien van Moorsel fietst van 19 oktober tot en met 2 november door alle provincies in Nederland op verzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta. De fietstocht heeft als doel om aandacht te vragen voor het samen herinneren van overleden dierbaren. Tijdens de tocht haalt Leontien verhalen op bij nabestaanden in twaalf steden. Op 29 oktober vertrekt Leontien uit Stadskanaal. Het eindpunt is op 2 november, de bekende herdenkingsdag, waar in de avond een online herdenking plaatsvindt.



“Met het fietsen door de 12 provincies wil ik graag meer aandacht aan herinneren geven, juist dit jaar. Ze zeggen wel eens dat een mens twee keer sterft. De eerste keer bij het overlijden en de tweede keer als zijn of haar naam niet meer wordt uitgesproken. Door namen op te halen bij nabestaanden en herinneringen te delen leven de namen voort. Dat vind ik een mooie gedachte. Daar fiets ik voor,” zegt Leontien van Moorsel.



12 provincies fietstocht

Leontien van Moorsel fietst elke etappe met een aantal Monuta-medewerkers. Gezamenlijk komen ze elke dag in een andere provincie en stad aan. De verhalen van nabestaanden verschijnen dagelijks op monuta.nl/samenherinneren. Via de social media-kanalen van Monuta en Leontien kun je haar volgen op haar tocht door Nederland.



“In 2020 zijn uitvaarten, maar ook herdenkingsmomenten, anders gelopen dan wellicht was gewenst. Dit heeft impact op hoe mensen getroost worden en hun verdriet verwerken. Herdenken en samen herinneringen ophalen aan een overleden dierbare is heel belangrijk voor de verwerking van verdriet. Het brengt vaak warme gevoelens en troost met zich mee die mensen weer kracht geeft om door te gaan. Door met heel Nederland samen te herinneren op de bekende herdenkingsdag, 2 november, willen we extra aandacht geven aan nabestaanden. Juist nu,” zegt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta.



Samen Herinneren-avond

Op de ‘Samen Herinneren’-avond op 2 november kan iedereen in Nederland de naam van een dierbare die er niet meer is laten voorlezen. En daardoor laten voortléven. Kijkers worden welkom geheten door Monuta waarna ze gaan luisteren naar Trijntje Oosterhuis die een exclusief optreden geeft met prachtige akoestische liedjes. Na de namenlezing door Anita Witzier, voorzitter van het Monuta Helpt fonds, is er ook een moment van stilte voor alle overledenen. De online herdenking wordt afgesloten met een lichtvoorstelling. Iedereen is welkom om online vanuit huis mee te herdenken en een naam te laten voorlezen of mee te kijken. De online herdenking is gratis toegankelijk.



Aandacht voor elkaar

‘Samen Herinneren’ is een initiatief van Monuta in het kader van de landelijke actie van de Rijksoverheid, ‘Aandacht voor elkaar’. Vanaf 6 oktober zetten gemeenten en organisaties samen de schouders eronder om nog meer naar elkaar om te kijken. En om aandacht te geven aan elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op 1,5 meter afstand.



12 provinciën fietstocht

Nr. Etappe Vertrekdatum 1 Limburg Kerkrade -> Roosendaal 19-okt 2 Noord-Brabant Roosendaal -> Terneuzen 20-okt 3 Zeeland Terneuzen -> Zoetermeer 21-okt 4 Zuid-Holland Zoetermeer -> Bloemendaal 22-okt 5 Noord-Holland Bloemendaal -> Zeist 23-okt 6 Utrecht Zeist -> Almere 26-okt 7 Flevoland Almere -> Drachten 27-okt 8 Friesland Drachten -> Stadskanaal 28-okt 9 Groningen Stadskanaal -> Emmen 29-okt 10 Drenthe Emmen -> Deventer 30-okt 11 Overijssel Deventer -> Ugchelen 2-nov 12 Gelderland Ugchelen 2-nov

Ingezonden