McDonald’s eerste bedrijf op de Veendammer Poort N33

VEENDAM – McDonald’s is het eerste bedrijf dat voornemens is om zich met een restaurant te vestigen op de locatie Veendammer Poort N33. Het restaurant met drive thru hoopt eind 2021 of begin 2022 haar deuren te openen. De geplande locatie ligt aan de op- en afrit van de N33 bij de ingang van Veendam.

Goede invulling

De gemeente Veendam is enthousiast over de keuze van McDonald’s voor de locatie Veendammer Poort N33. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is al langer de wens van het college om een keten zoals McDonald’s naar Veendam te halen. De vestiging van McDonald’s is een mooie aanvulling op het huidige aanbod in de gemeente. Daarnaast is McDonald’s een organisatie die ook maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Dit geeft ook een positieve impuls voor de werkgelegenheid in Veendam. McDonald’s heeft ook een aantrekkende werking voor andere bedrijven.” De locatie Veendammer Poort N33 is 6 hectare groot en ligt tussen de N33 en de Geert Veenhuizenweg. Het grenst aan bedrijventerrein De Zwaaikom. McDonald’s koopt 5500 m2 van de gemeente Veendam voor de realisatie van het restaurant.

McDonald’s

McDonald’s Nederland werkt er samen met haar franchisenemers en restaurant teams elke dag aan om de ruim 3,2 miljoen bezoekers per week veilig en met plezier te laten genieten met lekkere producten, excellente service en een plek waar de bezoeker zich altijd welkom voelt. McDonald’s is al bijna 50 jaar geworteld in de Nederlandse samenleving. McDonald’s wil iedere gast op elk gewenst moment de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze bieden. Met 254 restaurants zijn ze altijd dichtbij en geworteld in de maatschappij.

Werkgelegenheid

De vestiging van McDonald’s in Veendam gaat op termijn werk bieden aan circa 60 tot 80 medewerkers. “De ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Elk talent is van harte welkom bij McDonald’s. We bieden de vrijheid en kansen om je op jouw manier te ontwikkelen binnen alle lagen van onze organisatie. Met onze McDonald’s Academy, waar inmiddels ruim 5.000 medewerkers afstudeerden, kan je een erkend mbo-diploma halen. Werken bij McDonald’s is leuk voor nu en goed voor later.”, aldus Eunice Koekkoek namens McDonald’s Nederland.



Bestemmingsplan

Om de vestiging van McDonald’s op de Veendammer Poort N33 mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 22 oktober 2020 ter inzage.

Ingezonden