Treant verwelkomt Specialisten Ouderengeneeskunde Bart Saleh en Sjoukje Galama

EMMEN – Onlangs begroette Treant Zorggroep twee nieuwe Specialisten Ouderengeneeskunde: Bart Saleh (41 jaar) en Sjoukje Galama (36 jaar).

Bij Treant voltooide beide hun laatste opleidingsjaar als arts in opleiding tot specialist. Werken bij Treant beviel zo goed dat ze ervoor kozen in dienst te treden bij de zorggroep. Ouderen met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kunnen bij Bart en Sjoukje terecht voor onderzoek en behandeling.

Via een omweg kwamen beide specialisten bij Treant terecht voor hun laatste opleidingsjaar. ‘Ik startte in Assen, maar kon hier mijn opleidingsjaar niet afmaken. Van collega’s in opleiding hoorde ik goede verhalen over Treant als leerbedrijf. Ik ging aan de slag als basisarts in Hoogeveen en daarna begon ik met mijn opleidingsjaar’, blikt Bart terug. Ditzelfde geldt voor Sjoukje. ‘Het type zorg van de organisatie waar ik mijn laatste opleidingsjaar deed paste niet bij mij. ’Via mentor Edith Wendt kwam Sjoukje bij Treant in Emmen terecht. ‘Ik voelde mij welkom bij Treant en maakte kennis met diverse typen cliënten en hun complexe zorgvragen. Hier zat ik direct goed op mijn plek.’

Echt arts zijn

Barts passie voor ouderenzorg ontstond op de Spoedeisende Hulp (SEH) waar hij coschappen liep voor zijn studie geneeskunde. ‘Oudere patiënten pakten vaak mijn hand vast en stelden mij gerust in plaats van andersom. En ze vertelden de mooiste verhalen over vroeger. Dat is mij altijd bijgebleven.’ Met name van de interactie met ouderen geniet Bart: ‘op de juist manier contact maken met bijvoorbeeld mensen met dementie geeft mij veel voldoening. Ze zijn altijd verbaasd dat je voor hen komt en hebt hun volle aandacht. Op deze momenten kan ik echt arts zijn!’

Schot in de roos

Sjoukje liep als arts coschappen in het ziekenhuis. Hier merkte ze dat het sociale aspect van haar werk helemaal haar ding is: ‘persoonlijk contact, echt tijd nemen voor iemand en kijken naar het totaalbeeld van klachten is de kern van mijn werk’, vertelt Sjoukje gepassioneerd. In de ouderenzorg is meer ruimte voor persoonlijk contact dus maakte ze de overstap. Met name de zorg voor ouderen in de laatste levensfase was een schot in de roos: ‘Ik breng wensen in beeld, begeleid bewoners en naasten en weeg mogelijkheden af om te zorgen dat het laatste stukje van iemands leven zo prettig mogelijk verloopt. Daar doe ik het voor.’

Keuze Treant

Er is een landelijk tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO): ‘Rondkijken was dus zeker een optie. Als SO heb je het voor het uitzoeken’, vertelt Bart eerlijk. De prettige werksfeer en een goede balans tussen werk en privé deed Bart doen besluiten om te blijven bij Treant. ‘Werkplezier vind ik erg belangrijk’, aldus Bart. Voor Sjoukje gaf het gezellige team en de diversiteit in cliëntenzorg de doorslag. ‘Alles kan in overleg met ons team. Ook is Treant als werkgever erg flexibel. Zo heb ik afgesproken dat ik een uur later kan beginnen, vanwege mijn reistijd vanuit Groningen. Ik ben nu wel op zoek naar een huis in de buurt: landelijk wonen en een fijne werkplek met genoeg doorgroeimogelijkheden, wie wil dat nu niet?’

Bart werkt op Treant-locaties De Schutse in Coevorden, De Horst in Emmen, Bilderdijk in Hoogeveen. Ook werkt Bart in woonzorgcentrum Westerkim in Hoogeveen. Sjoukje werkt in De Horst en in Holtingerhof in Emmen.

Ben jij Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding en zoek je een stageplek? Neem dan contact op met Joost Lurvink of Frans Capellen.

Ingezonden

Foto: Bianca Verhoef Fotografie