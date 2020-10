Aanpassingen coronamaatregelen Wildlands

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 14 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING

Een hogedrukgebied boven Schotland en Noorwegen geeft een noordoostenwind, en een depressie ligt boven Midden-Europa. Die laatste geeft vrij veel bewolking en vanochtend af en toe een flets zonnetje. Vanmiddag is daarop weinig verandering, maar vanavond is er kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt vanmiddag ongeveer 12 graden, de noordoostenwind zelf is zwak tot matig, kracht 2 tot 4.

Vannacht en morgen is er weinig verandering in de situatie. Dat betekent vrij veel bewolking en soms een paar opklaringen, en mogelijk een klein buitje. Ook morgen is er een matige noordoostenwind en ook dan is het in de middag 12 a 13 graden.

Vrijdag en in het weekend is het vriendelijker weer: het hogedrukgebied komt dichterbij en dat geeft meer zonnige perioden en minder wind. Vrijdag is het helemaal droog, in het weekend is er kans op een paar kleine buien. De maxima liggen ook dan op 11 tot 13 graden, de minima op 4 tot 7 graden.