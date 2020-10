Kabinet ontmoedigt vakantiereizen naar risicogebieden

NEDERLAND – De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleuren de wereldkaart inmiddels grotendeels oranje en rood. Minister Blok, minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) scherpen de campagne aan om niet-noodzakelijke reizen met bijvoorbeeld de auto, trein of het vliegtuig naar risicogebieden te ontmoedigen. Met verschillende sectoren, verzekeraars en de reisbranche maakt het kabinet aanvullende afspraken om het boeken van vakanties naar gebieden of landen met een oranje of rood reisadvies tegen te gaan. Voor iedereen in Nederland geldt: is je reis niet noodzakelijk? Blijf thuis!

Reizen naar het buitenland is in de huidige situatie een risico. Mensen die op vakantie willen gaan in het buitenland moeten er rekening mee houden dat de gezondheidssituatie in een land snel kan veranderen waardoor de vakantiebestemming ineens oranje wordt, met alle consequenties van dien. Voor wat betreft een vakantiereis naar een gebied met een oranje of rood reisadvies geldt: ga niet.



In een brief aan de Tweede Kamer kondigen de ministers en staatssecretaris acties aan om deze boodschap extra kracht bij te zetten. Op de website ‘nederlandwereldwijd.nl’ van Buitenlandse Zaken staat de boodschap: ‘boek geen vakantiereizen naar gebieden met een oranje reisadvies’. Deze boodschap komt ook in de afzonderlijke reisadviezen voor de betreffende gebieden. Op reisvergelijkingssites wordt advertentieruimte ingekocht met een verwijzing naar de reisadviezen. Om de automobilist direct te benaderen, zet minister Van Nieuwenhuizen online traffic management in. Via de navigatietool ‘Waze’ en social media worden automobilisten gewezen op de oranje reisadviezen en de consequenties als je toch gaat, zoals quarantaine. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft met NS International afgesproken dat zij geen promotie maken voor tickets voor internationale treinverbindingen, waaronder ook de nieuwe internationale treinverbindingen naar Wenen en Londen, als het gaat om gebieden waar een oranje reisadvies geldt.



Daarnaast gaan diverse leden van het kabinet in gesprek met verschillende partijen uit de reis- en vervoersbranche om afspraken te maken over het niet promoten van reizen naar risicogebieden en een consequente verwijzing naar de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Met het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat zij actief aan verzekeraars vragen om informatie over reizen naar gebieden met een oranje reisadvies bij hun klanten onder de aandacht te brengen. Daarnaast is bij de Autoriteit Consument en Markt en de Reclame Code Commissie gevraagd of de promotie van reizen naar gebieden met een oranje reisadvies geen misleiding is. De Autoriteit Consument en Markt en de Reclame Code Commissie hebben aangegeven dat ze dit signaal meenemen in hun toezichthoudende taken.

De vakanties in het buitenland zijn sinds de uitbraak flink afgenomen wat ook terug te zien is in de bezettingsgraad bij vervoersbedrijven.

Voor busreizen van en naar Nederland zat Flixbus, de grootste Europese busvervoerder, in juli en augustus op 41% van het aantal reizigers in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Voor Schiphol liggen de aantallen in juli en augustus nog lager ten opzichte van 2019: 24% van het aantal passagiers, 43% van het aantal bewegingen met een bezettingsgraad van gemiddeld 54%.

Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) neemt het aantal vakantieplannen van Nederlanders voor de rest van het jaar verder af.

