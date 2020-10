DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteren kwamen om half één ’s middags op de Burgstraße een witte bestelbus van het merk Fiat en een Audi met elkaar in botsing. In een S bocht ter hoogte van het kerkhof minderde de 35 jarige van de Audi vaart. De bestuurder van de bestelbus reed in volle vaart door en schampte de Audi aan de linker zijde. Na een kort gesprek , waarbij de Audibestuurder aangaf dat hij de politie wou bellen, ging de bestuurder van de bestelbus er vandoor zonder zijn gegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Weener.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is vanaf een inrit aan de Gerhard-Book-Straße in Haren een Mercedes Sprinter met aanhanger gestolen. Op de aanhanger stond een kraan.

De Mercedes werd gisteravond in de omgeving van Emmen aangetroffen. Van de aanhanger, met daarop de kraan en werktuigen uit de bedrijfsbus ontbreekt ieder spoor.

Meppen

Om half drie in de nacht van zondag op maandag is een 45 jarige vrouw voor een restaurant aan de Hasestraße in Meppen door een man seksueel lastig gevallen. Inmiddels is de naam van deze man bekend. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Met name een fietser die op dat tijdstip langs reed wordt verzocht zich te melden.

Sögel

Maandagavond heeft de politie op de Berßener Straße in Sögel een 49 jarige automobilist staande gehouden. Hij viel op door zijn slingerend rijgedrag. Een blaasproef wees uit dat de man 2,31 promille alcohol in zijn bloed had. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Vorige week dinsdag probeerden drie mannen bij een supermarkt aan de Wahner Straße in Sögel goederen ter waarde van zo’n 360 euro te stelen. Zij werden betrapt door de filiaalchef. De drie vluchtten ieder een kant op. Een van hen, een 27 jarige man, werd opgepakt. Hij kreeg tijdens een versnelde procedure door de rechtbank van Meppen een geldstraf opgelegd. Van de andere twee ontbreekt nog ieder spoor.