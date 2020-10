Gemeente wil praathuis Oude Pekela verwijderen

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela vraagt middels de najaarsnota geld aan de gemeenteraad om het houten praathuis aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela te verwijderen. Het renoveren of terug bouwen van het praathuis is financieel niet haalbaar. Een moeilijke keuze gezien de nostalgie van de ontmoetingsplek en de financiële situatie van de gemeente. Het praathuis verkeert in zeer slechte staat en is al enige tijd afgesloten voor gebruik.

Renovatie of bouw financieel niet haalbaar

De gemeente heeft de opties voor renovatie of het terug bouwen van een soortgelijk praathuis bekeken en is daarbij helaas tot de conclusie gekomen dat dit financieel niet haalbaar is. Het praathuis in Pekela verkeerde al enige tijd in zeer slechte staat. Om onveilige situaties te voorkomen is het praathuis afgesloten en kan het niet worden gebruikt.

Plek voor jongeren

Het praathuis werd in 1978 gebouwd na de renovatie van het Pekelderdiep. De ontmoetingsplek is vooral gebruikt door de jongeren in Pekela als hangplek. De gemeente kijkt samen met de jongeren en de jongerenraad Jong Pekela naar een andere, geschikte plek.

Moeilijke keuze

Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’ Op dit moment moeten we als gemeente Pekela moeilijke keuzes maken vanwege de financiële situatie. Het verwijderen van het praathuis is daar helaas één van.’’

