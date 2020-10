GroenLinks vraagt aandacht voor noodkreet Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal is niet langer bereid de bezuinigingen door te voeren die door het knieperige beleid van het kabinet niet te vermijden zijn. Na tien jaar bezuinigen is het genoeg geweest, zo vindt de raad unaniem. Gevolg is dat de provincie de verantwoordelijkheid krijgt voor de K’noalster financiën. Het is bekend dat ook in andere gemeenten de bodem bereikt is. De ontstane situatie is voor de Statenfractie van GroenLinks aanleiding voor het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten, die eindverantwoordelijk zijn voor het provinciaal beleid.



GroenLinks constateert dat veel gemeentelijke bezuinigingen ten koste gaan van de leefbaarheid. De bezuinigingen treffen vooral instellingen als culturele centra, bibliotheken, zwembaden en andere sportvoorzieningen. De vragen van GroenLinks betreffen de rol die de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. Gaat de provincie zich opstellen als boekhouder en strikt de regels toepassen of is er ruimte voor begrip voor het standpunt van de gemeenteraad van Stadskanaal? GroenLinks zou graag zien dat Gedeputeerde Staten alles uit de kast halen om Stadskanaal en andere gemeenten te ondersteunen in hun streven de leefbaarheid in stand te houden. In de Tweede Kamer heeft de partij inmiddels ook vragen gesteld over het initiatief van Stadskanaal.



GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: ‘De leefbaarheid in verschillende gemeenten staat onder druk, door bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging. Terwijl er miljarden gepompt worden in bijvoorbeeld KLM. Dit is meer dan zorgelijk… Ergens moet een streep getrokken worden. Hoe lang kijkt het Rijk nog de andere kant op?’

