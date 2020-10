Jarig in coronatijd? Je moet er iets van maken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 15 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON

Het begin is vandaag tamelijk bewolkt met af en toe een flets zonnetje. Vanmiddag zijn er meer opklaringen maar er blijven steeds ook wolkenvelden. De wind is matig uit noord tot noordoost vandaag, de maximumtemperatuur is 12 graden.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen af met bewolkte momenten, de wind neemt af en het daalt tot ongeveer 3 graden. En bij die temperaturen kunnen enkele mistbanken voor komen.

Morgen is het vrij zonnig met enkele wolkenvelden en ’s ochtends een paar mistbanken. Zwakke noordenwind morgenmiddag, maximum rond 11 graden. In het weekend is het ook vrij rustig met zonnige perioden en wolkenvelden, maar door een noordwestenwind is er ook kans op een paar buitjes van zee. Begin volgende week draait de wind naar het zuidwesten en dan wordt het wisselvalliger met af en toe regen en meer wind.