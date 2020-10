Nieuwe Hunebedfietstocht gelanceerd

BORGER – Het Drentse Landschap heeft in samenwerking met het Hunebedcentrum een nieuwe fietstocht ontwikkeld. De route is 25 kilometer lang en komt langs maar liefst elf hunebedden.

Deze nieuwe fietsroute voor het hele gezin, is onderdeel van de bewustwordingscampagne rond de hunebedden. Je kunt de route afhalen bij het Hunebedcentrum, het kantoor van Het Drentse Landschap (Kloosterstraat 5 te Assen) en via een aantal TIP’s. Of downloaden op de website van het Drentse Landschap. Daarnaast zijn op deze website leuke opdrachten als aanvulling op de fietsroute te vinden. Benieuwd naar deze opdrachten, kijk dan op de website van het Drentse landschap.

De bewustwordingscampagne rondom hunebedden is gericht op eerbied en respect voor deze megalithische monumenten. Natuurlijk moeten hunebedden te bezoeken blijven, maar erop klauteren is niet de bedoeling. Met deze route hopen het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum de kennis over deze prehistorische bouwwerken te vergroten. En met meer kennis groeit de bewustwording dat we hier te maken hebben met hele bijzondere monumenten. Het Hunebedcentrum is blij met de afwisselende route. Meer en meer wordt het Hunebedcentrum als startpunt gezien van fiets- en wandelroutes in de omgeving.

Bron: Hunebedcentrum