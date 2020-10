SHC brengt het begin van de jaren 80 in beeld

Burgemeester Beckeringh Van Rhijn opent in 1983 de beurs Allerhandel in het Cultureel Centrum Geert Teis. Leden van muziekkorps Crescendo kijken op de achtergrond toe. Foto: Collectie SHC

STADSKANAAL – Op zondag 25 oktober gaat het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal bijna 40 jaar terug in de tijd. Dan wordt er een compilatie van filmfragmenten uit de eerste helft van de jaren tachtig vertoond in het kader van de wekelijkse zondagmiddagactiviteiten.

Tot 2004 maakte de Film- en Videoclub Close-Up jaarlijks een filmisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente uit dat jaar. Deze films vormen nu waardevolle tijdsdocumenten.

In de voorstelling worden beelden vertoond uit de jaaroverzichten van 1983, 1984 en 1985. In die periode was de heer Beckeringh van Rhijn burgemeester van Stadskanaal. We zien hem dan ook terug op beelden van de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie, de opening van een middenstandsbeurs Allerhandel in Cultureel Centrum Geert Teis en bij de opening van de crossbaan van de Pagecrossers in het Pagedal. Verder o.a. beelden van 150 jaar Musselkanaal en ringsteken met auto’s op een bevroren kanovijver in Stadskanaal. Kortom: iedereen die jong was aan het begin van de jaren tachtig zal veel op de films herkennen.

De compilatie duurt ca. 1,5 uur en de voorstelling begint om 14.30 uur. In verband met de maatregelen tegen corona is reserveren verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl

De voorstelling vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2. Voor meer informatie: 0599-612649 /info@streekhistorischcentrum.nl

