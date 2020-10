Treant sluit twee van de vier operatiekamers in Hoogeveen vanwege tweede coronagolf

HOOGEVEEN – Per maandag 19 oktober a.s. sluit Treant Zorggroep tijdelijk twee van de vier operatiekamers in ziekenhuislocatie Bethesda Hoogeveen om de zorg aan het sterk groeiend aantal coronapatiënten in de regio te kunnen verlenen. Onlangs sloot Treant om dezelfde reden vier operatiekamers in het Refaja Stadskanaal. Poliklinische en oncologische zorg blijft doorgaan in Bethesda.

Prioriteit bij diagnostiek en behandeling levensbedreigende aandoeningen

Per maandag 19 oktober worden in Hoogeveen alleen oncologische en semi-spoedeisende ingrepen uitgevoerd in twee OK’s. Andere ingrepen en operaties die gepland staan in Hoogeveen, worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld.

In het Bethesda blijven poliklinieken, diagnostische afdelingen (laboratorium, radiologie, scopie-afdeling), beschouwende dagbehandeling (chemo- en infuustherapie) en poliklinische OK open. De basisspoedpost en Cardiac Triage Unit is open van 8.00 – 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Hiermee legt Treant prioriteit bij de diagnostiek en behandeling van levensbedreigende aandoeningen.

Zorgelijke situatie

In Drenthe worden de laatste tijd zoveel coronabesmettingen vastgesteld, dat het risiconiveau door de minister van Volksgezondheid bestempeld wordt als ‘ernstig’. Door het toenemend aantal patiënten en door een groeiend aantal zieke zorgmedewerkers, zijn er onvoldoende verpleegkundigen om de acute en reguliere zorg door te laten gaan. Gekeken is welke zorg medisch verantwoord uitgesteld kan worden.

