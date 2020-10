Twee nieuwe tentoonstellingen in Museum de Oude Wolden

BELLINGWOLDE – Vanaf 1 november presenteert het MOW twee nieuwe tentoonstellingen. Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep verdiepte zich een jaar lang in de betekenis van sporen. Alle uit deze zoektocht voortkomende werken komen samen in de expositie ‘Sporen.’ Gelijktijdig en naadloos aansluitend zie je ‘GraasChoreografieën’, een presentatie van 50 tekeningen en teksten, waarmee het duo PolakVanBekkum de verplaatsingen van grazende koeien in hetZwitserse Engadin-gebied en het Groningse Feerwerd vastlegde.



Over de tentoonstellingen:



‘Sporen’

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep verdiepte zich een jaar lang in de betekenis van sporen. Een programma van films, excursies, discussies, wandelingen en werkbesprekingen zorgde voor inspiratie. In de expositie kun je al het gemaakte werk voor het eerst bekijken. Het collectief viert met de groepsexpositie tegelijkertijd zijn tienjarig bestaan. Het onderwerp sporen biedt ruimte voor talloze invalshoeken. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet overal sporen, van de natuur, de samenleving, anderen en jezelf.

Toch is een spoor is niet alleen iets dat je achterlaat maar ook een weg ergens naar toe, als in: volg het spoor. Een spoor kan door de ruimte lopen maar ook door de tijd. Een spoor is soms fysiek en soms alleen mentaal, bijvoorbeeld als een herinnering. Een spoor kan nauwelijks waarneembaar zijn en soms bijna niet te overzien. Wat voor spoor trekken wij mensen bijvoorbeeld over de aarde?



Elke kunstenaar verkende op eigen manier het onderwerp. Je ziet onder andere grafisch en fotografisch werk, installaties en kunst in mixed media-technieken. Terugkerende thema’s zijn de manier waarop de natuur zichzelf en ons vormt, het onherroepelijk verglijden van tijd en de werking van ons geheugen. De actuele vraag naar onze ecologische voetafdruk is nooit ver weg. Sommige kunstenaars richten hun blik naar binnen, voor een deel misschien een gevolg van werken tijdens een pandemie en lockdown. Andere kunstenaars gingen aan de slag met sporen op het menselijk lichaam, in jarige navels bijvoorbeeld of met behulp van een microscoop.



Deelnemende kunstenaars zijn: Sylvie Arrabito, Josefien Alkema, Anneliet van Beelen, Marjo van den Bekerom, Lia Brouwer, Wilma Drooger, Ingeborg Entrop, Janne Heida, Harma Heun, Esther IJssels, Pauline Kick, Henk Nijhuis, Wim Peters, Marike van Ringen, Tobi van Ringen, Kea Schipper, Els Schuch, Mare Sliedrecht, Frea Snijders en Maya Vermeulen.



Collectief 6kmperuur10mdiep bestaat uit ongeveer twintig beeldend kunstenaars die in de drie noordelijke provincies werken. Zij vertegenwoordigen diverse hedendaagse kunstdisciplines, waaronder schilderen, tekenen, fotograferen, beeldhouwen, film-, installatie- en geluidskunst.



‘GraasChoreografieën’

Deze kleinere expositie neemt de bezoeker mee op een reis door twee landschappen: het vlakke Groningse land nabij Feerwerd en het bergachtige Zwitserse Engadin-gebied. Het duo PolakVanBekkum tekende in de zomer van 2019 op beide locaties en plein air. Hun fascinatie voor

routes en mobiliteitspatronen richtte zich deze keer op graaspatronen van koeien. Wat voor ruimte en landschap produceren koeien met hun graasbewegingen? Met aquarelpotlood op papier, een zelf ontwikkelde veldezel en methodiek werkten zij als een soort menselijke GPS, vanuit vogelperspectief. Tijdens dit dagelijkse veldwerk observeerden de kunstenaars geduldig en zorgvuldig de bewegingen van het grazende vee en legden deze vast. Op de achterkant van elke tekening beschreef het duo de omstandigheden, ervaringen en hun eigen ingevingen van elke

expeditie. Elke tekening kent zo een uniek verhaal.



MOW Jong! I kinderen en gezinnen

Als jonge bezoeker volg je met een sporenkaart je eigen route door de tentoonstelling. Het museum daagt je uit je eigen sporen achter te laten. Je haalt de sporenkaart gratis aan de balie.



Opening

Vanwege de beperkingen die gelden in deze coronatijd zal geen officiële opening plaatsvinden. In plaats daarvan ontvangen de eerste bezoekers – zolang de voorraad strekt – een uniek ‘weggevertje’, gemaakt door exposerende kunstenaars.



Over het MOW

Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW, een modern en eigenzinnig museum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen.



Blijf gezond

Voor ieders gezondheid geldt in het MOW een speciaal protocol aan maatregelen rond COVID-19. Belangrijkste hiervan zijn het betalen met pin en diverse richtinggevende maatregelen in het museum. Het MOW biedt mogelijkheden tot handenwassen en een ontsmettingspunt bij de ingang. Een kopje koffie kunnen ze je tijdelijk helaas niet schenken. Reis verder zo min mogelijk met het openbaar vervoer. Voel je je niet helemaal fit, blijf dan thuis.

