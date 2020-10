Wandelen werkt! in Sellingen

SELLINGEN – Op woensdag 21 oktober organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt, Ooldrik Modderman en Eltjo Glazenburg een wandeling rond Sellingen.

Herfstwandeling langs nieuw Meanderende Ruiten Aa.

Er geldt een maximum aan 45 wandelaars! De inschrijving gaat open op donderdag 15 oktober om 18.00 uur. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep jij wandelt!

Vermeld het tijdstip.

De nieuwe Coronaregels zijn: (ontvangen van de gemeente Westerwolde) Buitensporten voor 18 jaar en ouder.

Zowel voor teamsporten als individuele sporten geldt buiten een maximale groepsgrootte van 4 personen (exclusief trainer/coach). Er is geen maximum gesteld aan het aantal groepjes zolang maar voldoende afstand

tussen de groepjes onderling wordt aangehouden..

Wij hebben deze nieuwe regels gisteren al met veel succes toegepast.

We starten vanaf de parkeerplaats Dennenweg 1a, 9551 VJ Sellingen.

Groep van 13 km start om 09.15 uur,

Groep van 11 km start om 09.30 uur en de

Groep van 9 km start om 09.45 uur.

Alle drie groepen hebben elk maximaal 15 wandelaars!



We wandelen langs weerskanten van de nieuw gemeanderde Ruiten Aa met zijn nieuwe wandelpaden en bruggetjes naar het noorden tot aan Jipsinghuizen. Af en toe staan we even stil en vertellen de wandelcoaches

in ’t kort iets over hetgeen we zien en beleven. Aangezien de grond erg drassig kan zijn, worden waterdichte schoenen van harte aanbevolen.

Halverwege de wandeling staat MoeNieks paraat voor een bakje overheerlijke groentesoep of nog een bakkie met een plakkie.

Opgave wandeling (+tijdstip) is verplicht vanaf donderdag 15 oktober 2020 om 18.00 uur!



Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app.

want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld via de mail.

Ingezonden