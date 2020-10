Cittaslowsupporters Jaco Troost en Agnes Spruit filmen mede-supporters in coronatijd

WESTERWOLDE – Hoe houden de Cittaslow supporters het vol tijdens de coronacrisis? Zij vertellen hierover in een film die is opgenomen op hun favoriete locatie. In deze eerste aflevering ziet u: Diana Hazelhoff van Kapsalon Good Looking, Harm Verweij van Bierbrouwerij Westerwolde en Jan Kruit, Imker van Bijenstand de Driehoek.

In maart 2020 veranderde de wereld op slag: de coronacrisis bracht iedereen in een time-out. Cittaslowsupporters Jaco Troost en Agnes Spruit besloten op zoek te gaan naar de verhalen van mede-supporters in coronatijd.

Sommige ingrijpende gebeurtenissen hebben grote invloed op prioriteiten die je stelt in je leven. Zij vroegen zich af of er bij de supporters andere prioriteiten zijn ontwaakt. Veel supporters reageerden positief en meldden zich aan voor deze documentaire. Resultaat van deze enthousiaste reacties is een serie van vier documentaires waarin Jaco en Agnes twaalf supporters interviewen.

Daarin komt naar voren dat ’kwaliteit van leven’ voor hen een belangrijke Cittaslowkernwaarde is. Gaandeweg de interviews blijkt ook welke waardering de supporters geven aan het gebied, waar hun hart ligt en wat ze belangrijk vinden voor nu en voor de toekomst, tijdens en na corona. Elke supporter koos voor het interview een mooie, interessante of geliefde plek in Westerwolde.

In aflevering 1 neemt Diana Hazelhoff van Kapsalon Good Looking Jaco en Agnes mee naar de Burcht in Wedde. Harm Verweij van Bierbrouwerij Westerwolde kiest de Jipsinghuizersluis en Jan Kruit, Imker van Bijenstand de Driehoek, leidt hen naar de Vossenberg in Ter Apel.

Tijd, rust en aandacht zijn veel gehoorde waarden. Dus, ga er even rustig voor zitten en kijk wat de supporters te vertellen hebben. Hieronder vindt u aflevering 1.

Ingezonden door Cittaslow Westerwolde