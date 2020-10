Eerste hoogspanningsmast voor nieuwe stroomsnelweg in Groningen staat

GRONINGEN – Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten die er de bestaande (220 kV) verbinding vervangt. De ingebruikname is voorzien in 2023, vandaag zijn de allereerste nieuwe masten neergezet.

De bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is een nieuwe (en zichtbare) fase ingegaan. Na jaren van voorbereiding is TenneT in maart van dit jaar gestart met de aanleg. De verbinding is cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland en huidige- en toekomstige energieplannen zoals in Eemshaven.

Afbreken 50 kilometer verbinding

TenneT zet nog dit jaar masten neer in de buurt van het hoogspanningsstation Vierverlaten (bij Hoogkerk) en bij Eemshaven. Tot en met 2023 is TenneT op de 121 (mast)locaties bezig met de aanleg van funderingen, plaatsen van masten en het monteren van de geleiders (draden). Na de ingebruikname van de 40 kilometer lange nieuwe verbinding breekt TenneT de – dan overbodige – (220 kV) verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en een deel van een nu parallel lopende (110 kV verbinding Brillerij-Vierverlaten af, totaal 50 kilometer.

Landschapsplan

Onderdeel in de plan- en besluitvorming van de 380 kV-verbinding is een programma met landschappelijk maatregelen. De provincie Groningen voert dit programma uit en doet dat samen met gemeenten en bewoners. Het landschap in het deel van Groningen waar de verbinding ligt, typeert zich door een open karakter, eeuwenoude wierden, waters, dijken, dorpen en kerken. Het merendeel van de maatregelen is gericht op het opknappen, verfraaien en toegankelijk maken hiervan. Een kleiner deel betreft inpassing van de hoogspanningsverbinding zoals het aanpassen van zicht op de verbinding (en hoogspanningsstation). Aan de eerste maatregelen uit het landschapsprogramma wordt al gewerkt, in 2028 moeten ze allemaal in uitvoering zijn genomen.

Bron: TenneT