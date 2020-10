Groepsactiviteiten bibliotheek Bellingwolde afgelast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 16 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON

Er is vanochtend nog een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, maar vanmiddag is het vrij zonnig. Het is een rustige dag met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot noorden. De maximumtemperatuur is 12 a 13 graden, maar voor het gevoel is het zachter dan gisteren.

Vanavond en vannacht is er gemiddeld weer wat meer bewolking en vannacht zou vanuit het noorden ook een buitje binnen kunnen komen lopen. Minimumtemperatuur vannacht rond 6 graden. Morgen wordt het ongeveer 12 graden met wisselend bewolkt weer en af en toe zon, en kans op een kleine bui.

Zondag is er door een noordwestenwind iets meer kans op een bui, begin volgende week draait de wind naar het zuiden. Maandag lijkt droog te blijven maar daarna is er kans op regen, maar dan zijn er ook temperaturen rond 15 graden, of meer.