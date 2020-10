DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermorgen zijn tussen 10.20 en 10.40 uur in een supermarkt aan de Mühlenstraße in Weener twee portemonnees gestolen. Een 58 jarige inwoonster van Weener had haar portemonnee in haar handtas in het winkelkarretje liggen en een 74 jarige vrouw uit Bassum had haar beurs in haar schoudertas. Beide dames hebben niet gemerkt dat een nog onbekend persoon de portemonnee uit hun tassen nam. Ze zijn allebei gedupeerd voor een bedrag van drie cijfers.

Emsland, Regio

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in Bremen drie mannen aangehouden die er van worden verdacht ingebroken te hebben bij een tandartspraktijk in Gifhorn. Bij doorzoekingen in woningen en voertuigen van de verdachten werden spullen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. Ook werd ander bewijsmateriaal zeker gesteld.

Sinds augustus doet de politie onderzoek in meerdere inbraken bij tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en apotheken. De inbraken werden gepleegd in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen en Hessen. Met name in Emsland werd veelvuldig ingebroken bij apothekers en tandartsen. Er werd tijdens meer dan 60 inbraken voor een bedrag van zes cijfers gestolen. Tijdens het onderzoek kwamen vijf mannen tussen 29 en 40 jaar uit Bremen in beeld. Hun buit bestond uit gouden tanden, geld, oud goud en kluizen. De kluizen werden volledig meegenomen en op een andere plek geopend.

Omdat de politie vermoedde dat de geopende kluizen in het water in de omgeving van Bremen werden gedumpt is daar dinsdag onderzoek gedaan. Duikers van de politie van Niedersachsen haalden drie kluizen naar boven. Er wordt onderzocht waar de kluizen van afkomstig zijn.

De drie mannen zijn voorgeleid en zitten nu in voorarrest. De politie sluit meer aanhoudingen van mededaders, handlangers en helers niet uit.

Foto’s: Politie Cloppenburg