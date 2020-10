Informatieavond SchuldHulpMaatje Oldambt voor nieuwe Maatjes

OLDAMBT – In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. In de gemeente Oldambt is dit aantal zelfs nog hoger en de coronacrisis maakt het voor velen nog moeilijker. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt helpen om de problemen op te lossen. Er zijn nu ruim 20 SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden, omdat de vraag naar hulp enorm toeneemt. Daarom organiseert SchuldHulpMaatje Oldambt op woensdag 28 oktober een informatieavond.

Deelname aan SchuldHulpMaatje vraagt tijd en inzet, maar op termijn krijgt men er veel voor terug: dankbaarheid van de mensen die geholpen worden, persoonlijke ontwikkeling en een bijdrage aan maatschappelijke betrokkenheid.

De informatieavond

SchuldHulpMaatje Oldambt zoekt vrijwilligers die de vertrouwenspersoon willen zijn van iemand in een kwetsbare positie en zich betrokken voelen bij deze doelgroep. De vrijwilligers hebben hun eigen financiën op orde, maar hoeven geen financiële deskundigen te zijn. Ze zijn bereid om structureel tijd beschikbaar te maken en willen anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren.

De informatieavond vindt plaats in Gebouw Irene bij de Vennekerk, Venne 152 in Winschoten, op 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen uit de gemeente Oldambt die wil ontdekken of het iets voor hem of haar is, is van harte welkom. Er wordt voldaan aan de corona-richtlijnen van het RIVM door o.a. voldoende afstand en registratie aan de deur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jolanda de Haan via jolandadehaan@shmoldambt.nl of 06-39456137. Of door te kijken op www.shmoldambt.nl.

Wat doet een Maatje?

We stelden deze vraag aan één van de maatjes, Yvonne Tuin: “Als SchuldHulpMaatje breng je samen met de hulpvrager overzicht in de inkomsten, uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Vervolgens maak je samen een plan voor een oplossing. Als SchuldHulpMaatje sta je naast je hulpvrager om het gemaakte plan ten uitvoer te brengen. Je ondersteunt de hulpvrager waar nodig en bent een luisterend oor. Dit alleen al betekent heel veel voor de hulpvrager. Belangrijk is dat je als Maatje niet de verantwoordelijkheid overneemt van de hulpvrager.”

Kan iedereen zomaar Maatje worden?

“Nee, je krijgt eerst een opleiding.” zegt Yvonne. “Als SchuldHulpMaatje ga je pas aan de slag na een driedaagse training. Je leert dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van een team, krijg je begeleiding van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt en volg je regelmatig cursussen om bij te blijven. Begin 2019 ben ik gestart met de SchuldHulpMaatje-training. In deze training leerde ik veel over financiën en omgang met hulpvragers, erg interessant. Op dit moment begeleid ik twee hulpvragers bij het op orde brengen van hun financiën en heb ik één hulpvraag al met succes af kunnen sluiten.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur.

Ingezonden