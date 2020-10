DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn vanaf een bouwplaats aan de Zeisstraße in Haren kabels gestolen. De schade bedraagt 600 euro.

Geeste, Osterbrock

Diezelfde nacht werden ook van een bouwplaats aan de Sonnenblumenweg in Osterbrock 55 meter aan stroomkabels gestolen. Deze vertegenwoordigen een waarde van 700 euro.

Meppen

Tussen donderdagmiddag en vrijdagochtend bezochten dieven ook een bouwplaats bij de Flutmuldenbrücke aan de Meppener Straße. Daar werd 30 meter stroomkabel gestolen. De schade bedraagt 260 euro.

Papenburg

Gisteravond is rond elf uur aan de Oldenburger Straße in Papenburg een bushokje in brand gestoken. De brand werd door voorbijgangers geblust. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Haren

Op een bedrijfsterrein aan de Röchlingstraße in Haren zijn gisteravond rond acht uur afvalbakken met inhoud in brand gevlogen. De oorzaak was vermoedelijk een chemische reactie. De brand werd door brandweer Haren geblust. De schade is gering. Er raakte niemand gewond.