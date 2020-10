Automobilist overleden bij ernstig ongeval Hoogezand

HOOGEZAND – Op de kruising van de op de kruising van de Kalkwijk met de Veendammerweg (N963) bij Hoogezand is rond 18.00 uur een ernstig verkeersongeval geweest.

Een auto is door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd. De hulpverlening kwam ter plaatse.

Helaas mocht reanimatie niet baten en is de bestuurder ter plaatse overleden. Er is in de naastgelegen sloot en berm gezocht of er een tweede persoon in de auto zat. Dat is niet het geval geweest.

Zowel de Kalkwijk als de Veendammerweg waren afgesloten voor overig verkeer.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.