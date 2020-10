Concert Roon Staal in de Semsstraatkerk Stadskanaal gaat door

STADSKANAAL – De resterende concerten in Kuinre, Wijnjewoude, Feanwalden, Tinallinge, Krewerd, Schoonebeek en Stadskanaal van 23 oktober t/m 1 november gaan allemaal door.

Na een geslaagde corona-proof zomer tour in juni gaat zanger-pianist Roon Staal in september en oktober opnieuw op pad. Hij verzorgt 22 concerten door heel Nederland. Uiteraard wordt gehoor gegeven aan de dan geldende maatregelen door de overheid m.b.t. de coronapandemie.

Op zondag 1 november a.s. om 14.00 en 16.00 uur komt de 40-jarige musicus langs in de Semsstraatkerk te Stadskanaal om een concert te geven. Naast eigen songs als Weet Waarom Je Leeft, Promise en Peace zullen ook bekendere cover werken als The Silence Of Light van Simon&Garfunkel, Across The Universe van John Lennon en Stay With Me ‘Till The Morning van Vicky Brown ten gehore worden gebracht.

U kunt rekenen op volledig corona-proof concert, volgens de huidige maatregelen: max. 30 bezoekers en met 1,5 meter afstand tussen de huishoudens. Bij aankomst wordt u per huishouden naar uw plaats gebracht en ook bij het verlaten van de zaal hebt u altijd de mogelijkheid afstand te houden tot andere huishoudens. Het team van Roon Staal draagt mondkapjes en dat mag u ook gerust doen totdat de mondkapjesplicht zal gaan gelden. Vanaf dat moment is het verplicht. De corona-proof concerten duren ruim een uur en hebben geen pauze om zo sterk mogelijk te voldoen aan de maatregelen. Ook hebben ze er voor gekozen om geen cd tafel meer te plaatsen maar te vervangen door een eigen stapel CD’s naast uw zitplaatsen met bestelformulier.

Zo kunt u op uw gemak en gerust genieten van de mooie pianoklanken en de zang van Roon Staal. Het enige waar u zelf goed aan moet denken is om niet naar het concert te komen indien u verkoudheidsklachten heeft. In dat geval mag u de reservering omzetten naar elk ander concert in de toekomst.

“Amazing tenor vocal performance“

De legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) heeft een boodschap voor het grote publiek toen hij zijn Nederlandse protege aanprees: “To whom it may concern: Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours”. Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan merkte de Nederlander op: “It’s his voice not least his songwriting ability that really shines throughout”.

Alle informatie m.b.t. de herfst tour en het concert te Stadskanaal kunt u vinden op de website www.roonstaal.com.

Ingezonden