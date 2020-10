Groningse bibliotheken organiseren online kinderquiz

GRONINGEN – Biblionet Groningen start woensdag 21 oktober met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze meedoen aan de leukste workshops en spellen. Woensdag 21 oktober gaat BiebLab Live van start met een online Kahoot-quiz.

Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, ons YouTube-kanaal voor kinderen.

Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank of keukentafel meedoen aan spellen en workshops. Zo spelen we op woensdagmiddag 21 oktober een online quiz.

Woensdag 21 oktober: Kahoot Quiz

Test je kennis over dieren, sport, boeken of de online wereld. Woensdag 21 oktober spelen we tijdens Bieblab Live een quiz via Kahoot. Je kan vanuit huis meedoen en met een laptop, tablet of telefoon de meerkeuzevragen beantwoorden.

De gratis quiz begint om 15.00 uur en kan je rechtstreeks volgen via youtube.com/bieblab.

Ingezonden