Ids Vlieg en Elly Brands winnen dichtwedstrijd Biblionet Groningen

VLAGTWEDDE, STADSKANAAL – Ids Vlieg en Elly Brands zijn de winnaars van de dichtwedstrijd van Biblionet Groningen. Zij maakten in september winnende knipselgedichten met woorden en letters uit kranten en tijdschriften.

De bibliotheken in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde daagden in september jong en oud uit om op een creatieve manier met taal te spelen. Onlangs werden de winnaars van de dichtwedstrijd bekendgemaakt. Zij ontvingen een ingelijste poster van hun eigen gedicht.

Winnaar gemeente Stadskanaal

Ids Vlieg was de winnaar in de gemeente Stadskanaal. De inwoner uit Wedde was zeer verrast: “Ik had nog een gedicht ingestuurd, maar deze over taal is het dus geworden. Het maken van een knipselgedicht lijkt een klus, maar het was heel inspirerend om te doen. Ik ben blij met de prijs!”

Winnaar gemeente Westerwolde

In de gemeente Westerwolde won Elly Brands. De leerkracht van CBS de Zaaier uit Vlagtwedde was positief verrast. Haar gedicht ‘In memoriam’ roept warme gevoelens op en zal een speciaal plekje krijgen in haar huis. “Toen ik het schreef was het net alsof mijn vader over mijn schouder meekeek”, vertelde ze aan de bibliotheekmedewerkers.

Ingezonden

Foto’s: Bé Eelsing en Biblionet