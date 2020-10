DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Bij een inbraak in een tankstation aan de Weenerstraße in Weener zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag sigaretten gestolen. De daders braken om binnen te komen de toegangsdeur open. De schade bedraagt 4.000 euro.

Dörpen

In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Alten Kirchweg in Dörpen de deuro van een tuinhuisje opengebroken. De daders gingen er met een krat bier en twee flessen sterke drank vandoor. De schade wordt op 130 euro geschat.