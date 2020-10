Mondkapjesproject bij Stichting VoorDoor in Wildervank

WILDERVANK – Bij Stichting VoorDoor maken ze mondkapjes in allerlei soorten en maten.

Sinds december 2016 is in een voormalige autoshowroom in Wildervank Stichting VoorDoor gehuisvest. Tiny en Henk Meijer hebben het gebouw, pal achter hun huis, in 2014 gekocht.

Aan een autoshowroom doet het niet meer denken. Het is getransformeerd tot een gezellige huiskamer. De vrijwilligers van de stichting zetten zich in om een “warme” huiskamer te bieden voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Bij Stichting VoorDoor zitten creatieve mensen. Iedereen heeft zijn of haar specialiteit. Er wordt onder andere aan houtbewerking gedaan en het werken met metaal.

Ook het werken met textiele vormen heeft niet alleen mooie creaties opgeleverd, maar ook heel praktische. Zoals een ‘gaarstoven’ om pannen met gerechten warm te houden. Ook worden er babynestjes gemaakt, een matrasje met opstaande randen.

Tiny Meijer is achter veel dingen het creatieve brein. Begin april is samen met bestuurslid Anneke Meijer (geen familie) een apart project met het maken van mondkapjes gelanceerd. De mondkapjes worden van honderd procent katoen gemaakt. Honderd procent katoen ademt het gemakkelijkst. En kan op 60 graden worden gewassen.

Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende kleuren en afbeeldingen op het katoen. Zo worden er ook kapjes gemaakt met leuke motiefjes voor kinderen.

“We maken de kapjes met een dubbele laag katoen. Dan kunnen ze naar wens er zelf een filtertje tussen schuiven. Dat doen wij zelf niet zelf. De een wil het wel en de ander niet. Het kan met keukenpapier, wat al een behoorlijk stuk helpt. Het kan met materiaal van een stofzuigerzak. Sommigen gebruiken filters van afzuigkappen. Het is net wat iemand prettig vindt. Sommige mensen doen er niets in.”

Ze worden uitgevoerd in de maten van XS tot XXL. Voor mannen met een baard worden extra grote uitvoeringen gemaakt. Bezoeker Bertus helpt als drager ook zelf mee met het mondkapjes project, en heeft al heel wat patronen uitgeknipt.

Inmiddels zijn er ruim 400 mondkapjes gemaakt. Met het maken per mondkapje is zo’n 30 minuten gemoeid. Waarvan 10 minuten voor het tekenen en uitknippen van een patroontje. Voor het uitknippen wordt een mal gelegd op een groot laken of ander stof.

De mondkapjes worden door particulieren besteld en gaan overal heen. Ze vinden ze leuk, en is het extra leuk om er ook een stichting mee te kunnen steunen. “Voor ons is het low budget omdat we geen subsidie krijgen. De winst uit wat we kunnen verkopen zetten we in om weer andere dingen te kunnen aanschaffen. Dat is gewoon het leuke. Het materiaal is allemaal gekregen. Heel veel mensen weten wel dat wij spullen kunnen gebruiken.”

VoorDoor betekent ‘voor iedereen/door iedereen’. “Wij hebben als doel om mensen een veilige en familiaire omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Het is mooi dat je met heel kleine dingetjes veel kunt betekenen voor mensen. En dat je ze het gevoel kunt geven dat ze er toe doen in de maatschappij.”

Ingezonden door Henk Drenth