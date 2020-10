Roskamp Automaterialen gedupeerd door inbraak

STADSKANAAL – In de nacht van 14 op 15 oktober is ingebroken bij Roskamp Automaterialen te Stadskanaal.

Een van de daders staat duidelijk op camerabeelden. Hij is 1.90/1.95 m lang en heeft donkere volle wenkbrauwen. De tweede persoon is forser. Ze droegen witte werkkleding (overalls?) met twee grote zakken op de achterkant en twee ritsen aan de zijkant. Dader 1 had twee schroevendraaiers en een grote koevoet bij zich. Dader 2 had een soort bomberjack aan, met een wit of grijs shirt eronder.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Westerwolde via 0900-8844. Roskamp heeft een beloning klaar liggen voor de tip die leidt naar de daders.

Bron: Facebook Roskamp Automaterialen