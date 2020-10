Tweeling uit Wildervank wint Minecraft Challenge van Biblionet Groningen

WILDERVANK – De tweeling Egge Jan en Pieter Herman uit Wildervank zijn vrijdag 16 oktober de grote winnaars geworden van de Minecraft Challenge van Biblionet Groningen. De Groningse bibliotheken hadden deze online bouwwedstrijd uitgeschreven in het kader van de Kinderboekenweek.

Virtuele LEGO. Zo wordt Minecraft vaak in het kort uitgelegd. Net als de blokjes van LEGO kun je in Minecraft oneindig bouwen en avonturen beleven. In de herfstvakantie organiseerde Biblionet Groningen een Minecraft bouwwedstrijd. Van 12 tot en 16 oktober konden kinderen op een speciale server meedoen aan deze Challenge. De wedstrijd stond volledig in het thema van de Kinderboekenweek: ‘En toen’.

Winnaars Minecraft Challenge

Tijdens een live-uitzending op het YouTubekanaal van BiebLab werden de winnaars bekendgemaakt. De jury zag veel gebouwen langskomen, zoals het Colosseum, piramides, Museumspoorlijn de STAR of de Burcht in Wedde. Maar uiteindelijk koos het de volgende winnaars:

De tweeling Egge Jan en Pieter Herman hadden vele uren zitten in het bouwen van de Blauwe Moskee uit Istanbul. De jury beloonde dit prachtige bouwwerk dan ook met de 1e plek. De 2e plek ging naar Maxim. Zijn Romeinse tempel was al een prachtig, maar rondom de tempel had hij ook andere objecten en taferelen gemaakt. De jury kon steeds iets nieuws ontdekken. Het Middeleeuwse kasteel van Joost was goed voor de 3e plek. Het kasteel met ophaalbrug, markt, uitkijktorens en dieren had veel oog voor detail.

Bekijk alle bouwwerken en de einduitslag terug via https://youtu.be/lxvCtEAODb8.

Ingezonden door Biblionet