Genomineerden 20ste Provinciale Vrijwilligersprijs bekend

GRONINGEN – De kandidaten in de categorieën voor de 20ste Provinciale Vrijwilligersprijs zijn bekend. In de categorie ‘Jeugd’ zijn genomineerd ‘t Speulparadies uit Beerta en Scouting Vinchem uit Winsum. In de categorie ‘Zorg’ Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen uit Wagenborgen en Hospice Veen en Wolden uit Stadskanaal. In de categorie ‘Leefbaarheid’ Zwembad Meeden uit Meeden en Soos Olderloug uit Slochteren. En in de categorie ‘Sport’ KOMunity uit Hoogezand en Voltige Vereniging de Eemsrakkers uit Holwierde.)

Extra categorie ‘Cultuur’

In dit jubileumjaar is een extra categorie toegevoegd. Het betreft de categorie ‘ Cultuur’. Ook hier maakt een van de twee genomineerden kans op de prijs van € 3.000. De genomineerden voor deze categorie zijn St. Graspop uit Baflo en St. Nienoord Spoorwegen uit Leek.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Ik vind het fantastisch dat de categorie ‘Cultuur’ is toegevoegd op verzoek Provinciale Staten. Hiermee ondersteunen we de cultuursector -zeker in deze bijzondere periode met corona- op een speciale manier. Normaal meldden deze organisaties zich aan in de categorie ‘Leefbaarheid’, maar op deze wijze hopen we nog meer cultuurinstellingen te bereiken.

Genomineerden ‘Cultuur’

Stichting Graspop Baflo organiseert ieder jaar het popfestival Graspop voor jong en oud. In 1992 vond de eerste editie plaats. Het festival wordt georganiseerd door een groep jongeren die elkaar kende van de jeugdsoos de Eagle. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en zijn er ruim 140 vrijwilligers bij betrokken.

Het treintje van Stichting Nienoord Spoorwegen rijdt al sinds 1946 rond op het gelijknamige landgoed in Leek. De inzet van circa 60 vrijwilligers zorgt ervoor dat het treintje kan blijven rondrijden. De vrijwilligers zorgen ook voor het onderhoud van de trein, zetten zich in voor het behouden van het cultureel erfgoed en leiden publiek rond. De jeugd wordt vanaf jonge leeftijd betrokken bij het treintje.

Genomineerden ‘Jeugd’

’T Speulparadies uit Beerta heeft als doel om kinderen, met of zonder beperking, weer kind te laten zijn. In hun speeltuin met speciale toestellen kunnen kinderen lekker buitenspelen. Ook heeft ’T Speulparadies een dierenweide en een terras waar ouders een kopje koffie kunnen drinken terwijl de jeugd speelt. Het is een plek waar jong en oud zich samen vermaken. Een hecht team van 25 vrijwilligers maakt dit mogelijk.

Scouting Vinchem uit Winsum is een landscoutinggroep met jeugdspeltakken voor kinderen van 7 tot 18+ jaar. Scouting biedt kinderen verscheidende sport -en spelactiviteiten aan waarmee buiten spelen, samenwerking en zelfraadzaamheid worden gestimuleerd. Scouting Vinchem wordt volledig georganiseerd door een groep van ruim 35 vrijwilligers, waarvan een groot deel jonger is dan 25 jaar.

Genomineerden ‘Zorg’

Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen sloeg de handen ineen toen de woon- en zorginstelling in Wagenborgen sloot. Samen besloten de inwoners om de zorg voor elkaar te dragen. De vrijwilligers bieden hulp aan onder andere ouderen, migranten en inwoners met een laag inkomen. Het netwerk organiseert veel activiteiten, waarmee ze hopen bij te dragen aan het voorkomen van eenzaamheid.

Het hospice Veen en Wolden in Stadskanaal biedt een huiselijke omgeving voor terminaal zieke mensen die hun laatste dagen niet thuis kunnen of willen doorbrengen. De ruim 60 vrijwilligers vormen een enorme steun voor de gasten en hun naasten. Ze bieden een luisterend oor en praten over alledaagse dingen.

Genomineerden ‘Leefbaarheid’

Toen Zwembad Meeden dreigde te sluiten kwamen inwoners van het dorp bijeen en zijn ze erin geslaagd het zwembad te behouden. Sinds 2012 zorgt een groep vrijwilligers voor het onderhoud en het openstellen van het zwembad. Met een club van ongeveer 50 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat het zwembad er piekfijn bij ligt en verkopen ze kaarten en versnaperingen. Het zwembad vervult een sterke sociale functie in de buurt.

Het woonzorgcentrum Olderloug sloot de deuren in 2016. Hiermee viel een belangrijke ontmoetingsplek weg voor de inwoners van Slochteren. Een groep vrijwilligers kwam in actie en zette de SOOS Olderloug op in het pand waar het woonzorgcentrum zich eerst bevond. De vrijwilligers organiseren op deze plek regelmatig Soosmiddagen. Tijdens deze middagen zijn er diverse activiteiten.

Genomineerden ‘Sport’

KOMunity organiseert wekelijks gratis sportevenementen en biedt gratis onderwijsbegeleiding aan voor de jeugd. Dit alles wordt georganiseerd met een groep van ongeveer 50 vrijwilligers. De organisatie hoopt dat het meedoen aan de activiteiten zorgt voor onderling respect en vriendschappen. Hiermee hopen ze een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid in Hoogezand en Sappemeer.

Voltige vereniging de Eemsrakkers uit Holwierde geeft voltige lessen aan leden in de leeftijd van 6 tot 60 jaar. Deze lessen worden volledig gerealiseerd door vrijwilligers die ook de verzorging van de zes paarden op zich nemen. Op deze manier houden zij de contributie van de leden zo laag mogelijk. De vereniging bestaat al bijna 50 jaar en word volledig gerund door vrijwilligers.

Stemmen/steunen

Inwoners kunnen de jury helpen door te stemmen op de genomineerden van 19 tot en met 31 oktober. Dit kan via de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs.

Winnaars ontvangen € 3.000

De winnaars krijgen een cheque van € 3.000. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikt de prijzen uit op maandag 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag. In verband met het coronavirus is nu nog niet duidelijk hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.

Ingezonden