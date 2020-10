GroenLinks wil Coronatest-bus: maak de coronatesten voor iedereen bereikbaar

GRONINGEN – Nu corona flink om zich heen grijpt is het van groot belang dat mensen met klachten zich snel kunnen laten testen om verdere verspreiding te voorkomen en de verantwoordelijkheid te nemen in thuisquarantaine te gaan. Voor mensen die woonachtig zijn in grotere steden of beschikken over een auto kunnen inmiddels binnen 24 tot 48 uur terecht voor een test. Voor inwoners van kleine kernen zonder vervoer zit er vaak niets anders op dan ongetest in quarantaine te gaan tot de symptomen verdwenen zijn.

“Dat moet anders”, aldus Anneke Knip, lijsttrekker voor GroenLinks Eemsdelta en fractievoorzitter GroenLinks Loppersum. “We zien dat het voor veel mensen steeds moeilijker is om het rond te breien als het doen van een test niet mogelijk is. Mensen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om bij klachten te testen en tot het ontvangen van een negatief testresultaat thuis te blijven, maar het kunnen laten testen blijft uit omdat zij niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar een testlocatie in Groningen, Veendam of Delfzijl. Hierdoor komen gezinnen, bedrijven en scholen in problemen op basis van locatie.”

GroenLinks Eemsdelta verzoekt de Veiligheidsregio Groningen, samen met de Groenlinks fractie in de Provinciale Staten en de fracties van GroenLinks in andere gemeenten die met hetzelfde probleem kampen, om de kleine kernen van de Groningse gemeenten te gaan bedienen met een mobiele coronatestbus. Anneke Knip: “Al komt er maar eens per week een uurtje een bus langs, dat zou al de meest schrijnende gevallen kunnen helpen om weer veilig aan het werk te kunnen”.



Stephanie Bennett, statenlid voor GroenLinks Provincie Groningen zegt hierover: “De Veiligheidsregio heeft de verantwoordelijkheid om iedere inwoner van onze provincie gelijke kansen te geven op testen. Ik ben een groot voorstander van de coronatestbus die GroenLinks Eemsdelta voorstelt.”

Dit verzoek wordt in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling, ondertekend door alle fractievoorzitters van GroenLinks-fracties in Groningen, nader toegelicht.

Ingezonden