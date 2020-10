Nieuw Hartinterventiecentrum Treant in gebruik

EMMEN – Ruim een jaar na de start van de bouw, is afgelopen vrijdag de eerste patiënt geholpen in het nieuwe Hartinterventiecentrum van Treant op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. In het nieuwe centrum worden hartkatheterisatie- en dotterbehandelingen uitgevoerd en pacemakers en inwendige defibrillatoren geplaatst. Het is tevens de enige plek in Drenthe waar patiënten terechtkunnen voor deze zorg.

Het nieuwe Hartinterventiecentrum heeft de beschikking over drie interventiekamers en een voorbereidingsruimte voor negen patiënten. ‘’De extra capaciteit en de slimme indeling van de nieuwbouw, zorgt voor de flexibiliteit die we nodig hebben om 24 uurs spoedzorg voor patiënten met een hartinfarct veilig en efficiënt te combineren met geplande cardiologische ingrepen’’, vertelt teamleider Janet Dusseljee. ‘’Dit is hard nodig vanwege de groeiende zorgvraag en de concentratie van deze ingrepen binnen Treant.’’ In 2019 werden bij Treant bijna vijfduizend hartkatheterisaties en dotterbehandelingen uitgevoerd en ruim vierhonderd pacemakers en ICD’s (inwendige defibrillatoren) geplaatst of vervangen. Ongeveer 60% van de ingrepen is acuut en 40% is geplande zorg.

Snel op de juiste plek

Het nieuwe hartinterventiecentrum bevindt zich direct naast de Spoedeisende Hulp op ziekenhuislocatie Scheper. Zo zijn patiënten met een infarct snel op de juiste plek. De nieuwe hartkatheterisatiekamers zijn groot. ‘’Dat is het voordeel van nieuwbouw. Het team heeft veel werkruimte rond de patiënt en de nieuwe kamers bieden voldoende ruimte voor leersituaties waarin er meer mensen aanwezig zijn’’, aldus Dusseljee.

Center of Excellence

Cardioloog Alexander Schramm, één van de drijvende krachten achter de dotterzorg in Drenthe: ‘’We hebben met de bouw rekening gehouden met mogelijke uitbreiding van het soort ingrepen en het aantal patiënten. Het nieuwe centrum is daarmee, als één van centers of excellence bij Treant, toekomstbestendig. We kunnen een flink aantal jaren vooruit.’’

Normaal gesproken zou een dergelijke gebeurtenis bij Treant gepaard gaan met een feestelijke opening en een rondleiding voor medewerkers en andere geïnteresseerden, maar dat is op dit moment niet wenselijk en gepast gezien de huidige situatie rondom het coronavirus.

