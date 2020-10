Respect voor 112 fotograaf Dennie Gaasendam

HOOGEZAND – Gisteren bood 112 fotograaf Dennie Gaasendam hulp bij een dodelijk ongeval in Hoogezand.

Op de kruising van de op de kruising van de Kalkwijk met de Veendammerweg (N963) bij Hoogezand is gisteren rond 18.00 uur een ernstig verkeersongeval geweest, waarbij een 51-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen om het leven is gekomen. Dennie Gaasendam uit Veendam is (112) fotograaf. U ziet ook op deze site regelmatig foto’s van hem. Toen gisteren de melding van een ongeval bij Hoogezand kwam, besloot hij die kant uit te gaan met de bedoeling foto’s te maken, maar dat pakte anders uit. Lees hieronder zijn verhaal:

Elke seconde telt, trots op onze hulpverleners

Veendammerweg – Na lang nadenken heb ik besloten om dit verhaal van me af te schrijven. Enerzijds voor mijn eigen verwerking en anderzijds om men te laten inzien dat we enorm trots moeten zijn op onze hulpverleners. Ze staan immers 24 uur per dag, 7 dagen per week voor ons klaar.

Fotografie in de breedste vorm dat is wat ik inmiddels ruim zestien jaar doe. De meningen verschillen, de ene roept ramptoerist, de andere roept dat heb je op een goede manier geplaatst hebt. En dat mag want het is tenslotte ieders mening. Ik ben me echt wel bewust van de impact van een dergelijk ernstig incident, maar ik probeer hier zo discreet mogelijk mee om te gaan.

Het is zondagavond 18 Oktober, zes uur, en ik rij in de buurt van de brandweer kazerne van Veendam als er een melding binnenkomt van een verkeersongeval op de Kalkwijk in Hoogezand. Ik besluit om ook die kant op te rijden. Direct in dezelfde minuut komt daar ook de melding binnen voor de brandweer Hoogezand. De melding luidt: Ongeval, auto, boom Kalkwijk Hoogezand. Vaak als ik naar een melding toe rijdt dan heb ik meerdere scenario’s in mijn hoofd en probeer ik voor mezelf al te bedenken, als het daar en daar is waar en hoe parkeer ik mijn auto zodat ik niemand in de weg sta. Op dat moment rij ik op de Veendammerweg N963 Veendam uit in de richting van Borgercompagnie. Niet veel later ben ik Borgercompagnie uit en heb ik deels al zicht op de Kalkwijk. Ik zie nog niks. Amper een halve minuut later zie ik een politieauto met blauwe lampen vanuit de richting Kalkwijk naar de Veendammerweg rijden, deze stopt nabij de kruising. Op dat moment zie ik in de berm een zwaargehavende auto staan. Ik zie in mijn ooghoek een agent het water in springen. Ik besluit bij het ongeval langs te rijden en de auto op de Kalkwijk te parkeren. Ik stap uit en hoor twee agenten om hulp roepen. Ik bedenk mij niet en gooi mijn camera terug in de auto en ren naar de agenten samen met nog een omstander.

De agent die het water insprong heeft zojuist een man naar de kant gesleept. Ik houdt de agente vast zodat we met vermeende krachten de man op de wal kunnen trekken. Dit gaat niet zonder slag of stoot maar toch lukt het ons. Daarna trek ik de agent het water uit. De man ademde niet, direct zijn we begonnen met reanimatie. Op dat moment kwam de ambulance ook al ter plaatse. De reanimatie ging verder. Ik ren met de ambulancemedewerkers heen en weer om de benodigde apparatuur op te halen. De politie ging op dat moment door met reanimatie. Ik haal een grote koffer uit de ambulance en samen halen we daar een infuus uit. Ik sta hier mee paraat voor het moment dat deze aangesloten kan worden. Intussen kwam ook de brandweer ter plaatse eveneens als de traumaheli en een tweede ambulance. De man heeft enkele minuten in het water gelegen en had veel water binnengekregen. Tijdens de reanimatie heb ik aan de brandweer doorgegeven dat we niet zeker wisten of er meerdere slachtoffers waren. Hierop werd in het water gezocht maar uiteindelijk werd er niemand aangetroffen.

Intussen ging de reanimatie door, er werd om en om gewisseld. Dan weer de politie die weer werd overgenomen door een brandweerman. Ook het mobiel medisch team kwam er bij en alles werd uit de kast om het leven van deze man te redden. De minuten verstreken maar een teken van leven was er niet. Het infuus werd uiteindelijk aangesloten en deze hield ik minuten lang omhoog, tegelijkertijd hield ik het scherm vast. Ik kreeg een aardig lamme arm maar dat kon me niks schelen ook al werd het meerdere keren aan me gevraagd. Ik hield vol. Uiteindelijk werd het zware besluit genomen om de reanimatie te stoppen. Het mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer was aan zijn verwondingen overleden. Ik kon het infuus overgeven aan de arts van het MMT en ik werd hartelijk bedankt voor mijn inzet.

Ik heb even een stap terug gedaan en ben bij mijn auto gaan staan. Ook de als eerste ter plaatse gekomen politie eenheid trok zich even terug. Ook zei waren zichtbaar aangeslagen. Meerdere agenten en ambulancemedewerkers vroegen hoe het met me ging. Op dat moment ging het eigelijk wel goed maar was uiteraard vol met allerlei indrukken. Ik heb in het verleden vaker met dergelijke situaties te maken gehad. Altijd als je op een melding afrijdt hou je rekening met het ergste. Dit was zo’n situatie maar ik zou het de volgende keer weer zo doen. Uiteindelijk heb ik van de ambulancedienst een kaart meegekregen voor eventuele nazorg / slachtofferhulp. Na meerdere korte gesprekken gevoerd te hebben heb ik besloten om me bij mijn collega fotografen aan te sluiten bij de afzetting. Hier heb ik nog wat foto’s gemaakt. Deze heb ik uiteindelijk s’avonds even na tien uur toch nog geplaatst. Vooral met ernstige incidenten zorg ik ervoor dat ik goed in contact ben met de hulpverlening. Daarom kies ik ervoor om dit soort incidenten niet direct online te zetten.

Waar het mij vooral om te doen is dat we tegenwoordig zoveel geweld zien tegen hulpverleners. Ik heb weer aan den lijve ondervonden dat we trots moeten zijn op onze hulpverleners. De inzet, de wilskracht om iemands leven te redden is onvoorstelbaar groot. Alles word uit de kast gehaald, alleen helaas lukt dit niet altijd om wat voor reden dan ook. Veel respect en petje af voor onze hulpverleners. En voor mezelf, tja ik ben aardig bescheiden maar ook best trots op mezelf. Het voelt voor mij heel normaal om iemand te kunnen helpen die hulp nodig heeft.

Rest mij nog om de nabestaanden van het slachtoffer veel sterkte toe te wensen met dit grote verlies.

Dennie Gaasendam