Rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontroles Emmen en Emmer-Compascuum

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 19 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MEESTENS DROOG

Het is een wisselend bewolkte dag met soms een zonnige periode, en vanochtend is er nog kans op een paar lokale buien. Maar vanmiddag is het vrijwel overal droog en er is dan een zwakke tot matige zuidenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt maar droog, het blijft een beetje waaien, en de minimumtemperatuur is ongeveer 6 graden. Morgenochtend is ook nog droog, maar morgenmiddag en morgenavond is er kans op wat regen. Dat komt door een front uit Belgie, en met die zuidenwind wordt het ondanks de bewolking zo’n 14 graden.

Woensdag en donderdag kan het zelfs 17 graden worden, terwijl een maximum van 12 graden nu gemiddeld is. Er is vooral woensdag kans op regen, donderdag is er wat zon en blijft het bij een enkele bui. Op de langere termijn blijft het licht wisslvallig met zon en een bui. Maximum volgend weekend waarscijnlijk rond 14 graden en ’s nachts minimum rond 7 graden.