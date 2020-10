Aanhouding na gewapende overval op tabakszaak

GRONINGEN – De politie heeft vanochtend een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij een gewapende overval op een tabakszaak aan het Wielewaalplein in Groningen. De poging tot overval vond plaats op dinsdagmiddag 29 september. Vlak na de overval werd een andere verdachte aangehouden, maar na onderzoek kon worden vastgesteld dat deze persoon niets met de zaak te maken heeft gehad.

De politie kwam de jonge verdachte op het spoor dankzij getuigenverklaringen, informatie van de wijkagent en camerabeelden, die in de buurt van de tabakszaak werden veiliggesteld. De jongen werd in zijn woning ingerekend en in een cel ingesloten. In zijn woning troffen agenten een nepvuurwapen aan.

Blaffende hond

Bij de overval was door de overvaller gedreigd met een mes. Dit voorwerp werd later in de omgeving van de tabakszaak gevonden en in beslag genomen. De overvaller moest het zonder buit stellen. Dit omdat hij met een hond achter de toonbank van de zaak werd geconfronteerd. Toen de hond begon te blaffen, koos de verdachte het hazenpad.

Verhoor

De minderjarige wordt vandaag gehoord over zijn betrokkenheid. Het onderzoek naar een mogelijk tweede verdachte is nog in volle gang. De overval had op het personeel van de tabakszaak en de nabije omgeving de nodige impact. Ook omdat de overval op klaarlichte dag heeft plaatsgevonden.