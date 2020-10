Dienstplichtbrief voor het eerst ook naar vrouwen

NEDERLAND – Defensie verstuurt vandaag, zoals elk jaar, de zogenoemde Dienstplichtbrief. Nederlandse Jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, lezen hierin dat ze van hun 17e tot hun 35e levensjaar staan ingeschreven voor de dienstplicht. Bijzonder is dat voor het eerst ook vrouwen de brief ontvangen. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor hen.

“Dit hebben we onlangs in het parlement bij wet geregeld en dat doen we omdat meisjes en jongens in dit land gelijke rechten, maar ook gelijke plichten hebben”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld.

Met de brief krijgen de jongeren hun militaire registratienummer en uitleg over wat de dienstplicht inhoudt. Want hoewel Nederland in principe een beroepsleger heeft, bestaat de dienstplicht nog wel.

Sinds 1997 is de opkomstplicht voor de militaire dienstplicht opgeschort. Dit betekent dat iedere Nederlandse gemeente haar inwoners die 17 jaar worden, wel moeten inschrijven voor de dienstplicht. De ingeschrevenen worden alleen niet echt opgeroepen.

Alleen in heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren. In dat geval volgt eerst een oproep voor een militaire dienstplichtkeuring en pas daarna een eventuele oproep voor de militaire dienst.

Geboortejaar 2003

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit tussen de 17 en 35 jaar wordt ingeschreven. Omdat de inschrijving pas dit jaar is ingesteld voor vrouwen, geldt het alleen voor vrouwen met geboortejaar 2003.

Minister Bijleveld hoopt dat de brief ook leidt tot meer belangstelling van vrouwen voor de krijgsmacht: “Defensie is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.”

Bron: Ministerie van Defensie