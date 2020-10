Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief!

VEENDAM – Op woensdag 18 november 2020 start de gemeente Veendam met de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Politiek Actief

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen, en meer, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en deelname is gratis.

Aanmelden

De cursus Politiek Actief wordt, vanwege de op dit moment geldende coronamaatregelen, online gegeven. De eerste bijeenkomst van de cursus is op 18 november 2020. Om mee te kunnen doen is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan tot en met 5 november 2020 via een e-mail aan griffie@veendam.nl.

Meer informatie is te vinden op www.veendam.nl/politiekactief.

